Especialistas opinan que la reducción en la tasa de retención de ISR en intereses financieros beneficiará a los ahorradores e inversionistas. Uno de los cambios fiscales en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) consiste en reducir la tasa de retención de Impuesto sobre la Renta (ISR) en intereses financieros de 0.97% a 0.8%. De acuerdo con los legisladores, el ajuste significa que la tasa de retención reflejará el comportamiento de los instrumentos financieros y de la inflación. En entrevista con La Jornada, Jacobo Rodríguez, director de Análisis Financiero en Black WallStreet Capital, explicó que el cambio es positivo para los inversionistas de renta fija. De acuerdo con Rodríguez, la tasa de retención será más rentable para los ahorradores e inversionitas. En entrevista con Reforma, Bernardo Elizondo Ríos, socio de Adame y Elizondo, explicó que las instituciones financieras que hacen pagos por concepto de intereses deben retener una parte según la tasa fijada. Estos montos se convierten en un pago a favor en la declaración anual. Elizondo también explicó que cuando los ingresos reales; es decir, sin tomar en cuenta la inflación, son de menos de 100 mil pesos y es el único ingreso del contribuyente, estas retenciones se consideran como impuestos definitivos. El especialista dijo que durante 2021 las tasas de interés y la inflación han provocado que los bancos retengan más ingresos de lo que se gana en términos reales. Al final, esto podría significar que en la declaración anual los ahorradores e inversionistas tengan saldo a favor. Con información de Reforma y La Jornadahttps://www.reforma.com/bajara-en-2022-interes-retenido/gr/ar2295053 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/08/estados/hacienda-planea-bajar-retenciones-a-inversionistas-en-ejercicio-2022/

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