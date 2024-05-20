La Financial Crimes Enforcement Network emitió un aviso para ayudar a las instituciones financieras a identificar y detectar transacciones potencialmente ilícitas relacionadas con organizaciones terroristas El Financiamiento al Terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de grupos terroristas. Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es económico, requieren fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo origen puede provenir de fuentes legítimas, actividades delictivas, o ambas. Las técnicas utilizadas para el lavado de activos (LA) son básicamente las mismas que se usan para encubrir las fuentes y los fines del financiamiento del terrorismo.

Aviso para detectar transacciones relacionadas con organizaciones terroristas

El 8 de mayo de 2024, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) emitió un aviso para ayudar a las instituciones financieras a identificar y detectar transacciones potencialmente ilícitas relacionadas con organizaciones terroristas respaldadas por la República Islámica de Irán (Irán) en medio de la intensificación de la actividad terrorista en el Medio Oriente. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), sin importar si el origen de los recursos es legítimo o no, para los grupos terroristas es importante ocultar la fuente y su uso, para que la actividad de financiamiento pase inadvertida. El IMCP indicó que este aviso surge a la luz de los acontecimientos recientes en Medio Oriente y Rusia, que destacan por el aumento de la actividad terrorista. El aviso enfatiza la importancia de la vigilancia por parte de las instituciones financieras para evitar que estas organizaciones exploten el sistema financiero para sus actividades. A continuación se presentan algunas consideraciones clave del aviso de FinCEN:

Centrarse en los grupos respaldados por Irán: el aviso se dirige específicamente a las organizaciones terroristas que reciben apoyo del gobierno iraní.

Irán busca, entre otros objetivos, proyectar poder exportando terrorismo a todo el Medio Oriente y más allá, por medio del financiamiento de una variedad de grupos armados regionales, algunos de los cuales son Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

En el aviso se destacan los métodos de financiamiento que detallan cómo estos grupos adquieren fondos, incluso por medio de canales potencialmente ilícitos.

También proporciona señales de alerta que pueden ayudar a las instituciones financieras a identificar actividades sospechosas relacionadas y es coherente con la Política Nacional contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (AML/ CFT).

Importancia de informar: FinCEN alienta a las instituciones financieras a informar cualquier actividad sospechosa a las autoridades correspondientes.

El aviso destaca los medios por los cuales las organizaciones terroristas reciben apoyo de Irán, y describe varias tipologías que estas organizaciones terroristas utilizan para acceder ilícitamente o eludir el sistema financiero internacional para recaudar, mover y gastar fondos. Esta iniciativa de FinCEN demuestra su compromiso de colaborar con el sector financiero para combatir el terrorismo y evitar que organizaciones respaldadas por Irán adquieran recursos a través del sistema financiero. Puedes ver la información que publicó el IMCP aquí / Fecha de publicación: mayo de 2024.