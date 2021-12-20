El presidente recordó que cuando Francisco Gil fue secretario de Hacienda intentó que el SAT fuera un organismo autónomo para mantener el control de los ingresos

El presidente recordó que cuando Francisco Gil fue secretario de Hacienda intentó que el SAT fuera un organismo autónomo para mantener el control de los ingresos

El pasado jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la creación de órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Anticorrupción. El mandatario afirmó que en el periodo neoliberal se creó una “constelación de organismos autónomos” y de la sociedad civil, con presupuesto público. “El neoliberalismo para México implicó el saqueo más grande en la historia y hubieron muchísimas distorsiones y ayudaron muchos a corromper a la academia, intelectuales y medios”, dijo López Obrador desde Palacio Nacional.

Un SAT autónomo

Además, recordó que en 2006, se propuso convertir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un instituto independiente. Esto, para evitar que su gobierno tuviera control de los ingresos en caso de haber ganado las elecciones. “Cuando ya estaban seguros que iban a perder en el 2006, el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, propuso que se le diera autonomía al SAT para que entráramos al gobierno y no pudiésemos contar ni siquiera con los ingresos”. Sin embargo, el presidente explicó que la intención era convertir al SAT en un organismo como el Banco de México (Banxico): “nos querían quitar los ingresos”. “Nosotros administramos dinero de todos los mexicanos, tenemos que cuidarlo y tenemos que tener prioridades, y utilizar el dinero en lo que más se necesita. No es un asunto administrativo, es un asunto de principios”, resaltó. Con información de El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/12/16/conservadores-querian-sat-autonomo-para-que-no-hubiera-control-de-ingresos-dice-amlo/

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