Otra de las causas de la disminución fueron los efectos de la apreciación del peso frente al dólar en operaciones de comercio exterior En el periodo enero-marzo de 2023, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) presentó una caída de 6.4 por ciento real anual. Esto lo reportó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en su "Informe Tributario y de Gestión. Primer Trimestre 2023". La autoridad fiscal explicó que la variación negativa fue originada por los siguientes factores:

Mayores montos devueltos a los contribuyentes por saldos a favor

Los efectos de la apreciación del peso frente al dólar en operaciones de comercio exterior.

De acuerdo con Reforma, el fisco desembolsó 228 mil 692 mdp en devoluciones de IVA por saldos a favor, en el primer trimestre del año, cifra 13.9 por ciento superior a la del mismo lapso del año pasado. Las devoluciones en su mayoría derivan de la aplicación de la tasa de 0 por ciento a las exportaciones. Roberto Vázquez, contador e integrante de la Comisión de Desarrollo de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó al diario que las exportaciones no generan el pago de este impuesto, pero los costos por productos y servicios nacionales necesarios para estas operaciones sí se gravan. "Es ahí donde se genera un saldo a favor que (los contribuyentes) pueden solicitar en devolución", comentó el especialista. (Imagen: El Contribuyente) La caída en la reducción del IVA también se debió a que en el primer trimestre de este año, los ingresos por el cobro de este impuesto en operaciones de comercio exterior sumaron 219 mil 48 mdp, una caída real anual de 4.7 por ciento, debido a la apreciación del peso frente al dólar. El SAT detalló que durante la segunda mitad de 2022, el peso mexicano registró una apreciación respecto del dólar, lo cual se extendió durante los primeros meses de este año.