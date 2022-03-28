Especialistas aseguran que las fallas en el portal del SAT, así como escasez de citas presenciales para realizar trámites complican a las empresas la presentación de la declaración anual Contadores públicos de Nuevo León pidieron a Servicio de Administración Tributaria (SAT) una prórroga en el plazo para la declaración anual de impuestos para personas morales, el cual vence el 31 de marzo. Abel Garza Gómez, presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), expuso que las fallas en el portal del SAT, la falta de firma electrónica y citas presenciales, complican a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales. "Hay complicaciones para acceder a la plataforma de la declaración anual y hacemos énfasis en las diferencias en lo que está ya precargado en la declaración anual con respecto a las cifras que tiene el contribuyente en su contabilidad, por lo que muchos incumplirán y podríamos extender el plazo" comentó en entrevista con Reforma. Como reportamos, miles de pequeñas y medianas empresas (pymes) no podrán cumplir en tiempo y forma con su declaración anual de impuestos ante el fisco, según Bernardo Bulnes, presidente de la Comisión Pyme de Caintra de Nuevo León. Además, dijo que esto se debe a la escasez de citas para trámites presenciales y las fallas en la plataforma del fisco. También consideró que las pymes gastan mucho tiempo en cumplir con requisitos como la Carta Porte, el Registro de Prestadores de Servicios Especializados (REPSE), la falta de citas para documentos oficiales como el pasaporte y la ausencia de crédito. Por lo anterior, el presidente del ICPNL, señaló que sería de gran utilidad extender el periodo a 2 años de renovación de firma electrónica por medio del SAT ID, que actualmente permite renovarlas con menos de un año de vencimiento. "Establecer una campaña de advertencia a través de correo electrónico y mensajes de celular, informándole al contribuyente que su e-firma y certificado de sellos están próximos a vencer", enfatizó. De acuerdo con Reforma, Alejandro Cruz Cabrera, director de la misma institución profesional, dijo que ante esta situación han considerado la necesidad de que las autoridades concedan a los contribuyentes una prórroga para cumplir con esta obligación de declarar, pues muchos de ellos estarán imposibilitados para hacerlo en tiempo y forma.