La reforma propuesta pretende reconocer formalmente a los trabajadores de aplicaciones como empleados legítimos, asegurando que reciban prestaciones completas

La reforma propuesta pretende reconocer formalmente a los trabajadores de aplicaciones como empleados legítimos, asegurando que reciban prestaciones completas

La Presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa al Congreso que podría cambiar el panorama para los trabajadores de plataformas digitales en México.

La reforma propone reconocer oficialmente la relación laboral entre las plataformas y sus trabajadores, lo que obligaría a estas empresas a cumplir con todas las responsabilidades legales de un empleador.

Derechos ampliados para los trabajadores

De ser aprobada, la reforma aseguraría que los trabajadores de aplicaciones reciban no solo cuotas de seguridad social sino también acceso a aguinaldos y reparto de utilidades. “Esta reforma busca que se reconozcan sus derechos laborales de manera integral”, comentó Manuel Fuentes, un reconocido abogado laboral.

Transparencia en las Operaciones

Uno de los puntos críticos de la reforma es la exigencia de transparencia sobre quiénes son los trabajadores inscritos en estas plataformas. “Siempre ha habido una opacidad en cuanto a la cantidad y situación de estos trabajadores”, agregó Fuentes.

Claridad en el uso de algoritmos

La reforma también aborda cómo las plataformas utilizan algoritmos para asignar tareas. Diego García Saucedo, otro abogado especializado en derecho laboral, destacó que la ley buscará que las reglas de los algoritmos sean claras y accesibles, promoviendo una mayor intervención humana en su vigilancia.

Implicaciones a largo plazo

Si se implementa correctamente, esta reforma no solo mejoraría las condiciones laborales de cientos de miles de trabajadores sino que también serviría como un modelo para otros países en la regulación del trabajo en plataformas digitales.