Raquel Buenrostro, jefa del SAT no les teme a las grandes empresas y les exige que paguen sus impuestos. Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, en entrevista con la agencia EFE, aseguró que no habrá un aumento en los impuestos sólo basta con combatir la evasión fiscal de las grandes empresas para recaudar el doble del presupuesto. “Si ya hay de donde cobrar, ¿para qué les cobramos a los otros?", expuso la matemática y maestra en economía. El equipo de Buenrostro calcula que la evasión de impuestos de los últimos cuatro años por parte de empresas sectores informales oscila entre un billón y 1.5 billones de pesos, equivalente a 50 mil y 75 mil millones de dólares. “Es más de la tercera parte del presupuesto. Prácticamente el Gobierno podía gastar el doble de lo que gasta”, expuso Buenrostro a EFE.

La hora de pagar

Al ser nombrada jefa del SAT en 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le encomendó encontrar recursos para financiar los programas sociales en un país que solo recauda el 12% de su Producto Interno bruto (PIB), el cual está por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Buenrostro cree que de esas contribuciones evadidas hay dinero suficiente, por lo que descarta un incremento de impuestos en el presupuesto de septiembre “No, nada. No es necesario. Además, creemos que es lo más justo después de una crisis sanitaria”, menciona. La jefa del fisco ha recibido durante el último año a representantes de grandes empresas como Walmart, IBM y Femsa para que pagaran sus impuestos atrasados. “Algunos lo entendieron bien. Otros a regañadientes y al final pagaron” El año pasado logró que 892 grandes contribuyentes devolvieran al estado 216 mil millones de pesos, más de lo que cuestan las pensiones de los adultos mayores; pero calcula que son 12 mil los grandes contribuyentes que deben ser revisados. Así mismo, tiene el ojo puesto en el desorden de las fundaciones: “La gente donaba a una fundación para niños con cáncer y se lo gastaban en chocolatitos y vinitos en Cancún”, ejemplifica.

La corrupción en el SAT

Dadas las complicaciones generadas por la escasez de citas y la alta demanda de los contribuyentes, Raquel Buenrostro admite un rezago importante por los cierres durante la pandemia y por la aparición del mercado negro de citas, casos por el que fueron cesados seis funcionarios. Con información de sinembargo.mx https://www.sinembargo.mx/18-08-2021/4016091

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