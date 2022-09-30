El límite de edad pasó de 65 a 70 años años para solicitar un crédito hipotecario a través del Infonavit

El límite de edad pasó de 65 a 70 años años para solicitar un crédito hipotecario a través del Infonavit

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) aumentó a 70 años el límite de edad para solicitar un crédito hipotecario.

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social; y Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit,; anunciaron la ampliación de 65 a 70 años años el plazo de edad para solicitar un crédito.

Este cambio permitirá que más derechohabientes puedan ejercer su derecho a un financiamiento, señaló Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto, en el marco de la Sesión Ordinaria 872 del organismo. "En el Consejo de Infonavit se aprobó el incremento a la edad de acceso al crédito de 65 a 70 años, lo que significa que los trabajadores podrán tener un monto mayor de crédito para adquirir sus casas y más plazo para pagarlo", expresó el directivo.

Cambios y mejores a créditos

Tras la reunión del Consejo, los funcionarios anunciaron tres mejoras a los créditos Infonavit:

Se amplía el plazo de edad para solicitar un crédito; anteriormente estaba en 65 años, se amplía a 70 años. Se aumenta el plazo para pagar los créditos de mejora de vivienda a 42 meses, lo cual hace que las mensualidades sean más pequeñas. Se flexibiliza el crédito para terrenos en el cumplimiento de la boleta de agua para que sea con la factibilidad que puedan comprar su terreno.

"Se aumenta el plazo para pagar los créditos de mejora para vivienda a 42 meses, lo cual hace que las mensualidades sean más pequeñas, y se flexibilizan el crédito para terrenos en el cumplimiento de la boleta de agua", detalló Martínez Velázquez. Cabe recordar que, hasta el momento, en el esquema Mejoravit, que permite mejoras menores sobre la vivienda, el plazo máximo de pago es de hasta 30 meses. https://twitter.com/LuisaAlcalde/status/1575266637997113344