Un saldo a favor sucede cuando, al realizar un cálculo de impuestos, resulta que el contribuyente pagó más de lo que debía, por lo que se puede solicitar que le sea devuelta la cantidad La fecha lí...

Un saldo a favor sucede cuando, al realizar un cálculo de impuestos, resulta que el contribuyente pagó más de lo que debía, por lo que se puede solicitar que le sea devuelta la cantidad La fecha límite para presentar la declaración anual es el 30 de abril, y uno de los beneficios de presentarla es la obtención de un saldo a favor. Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), un saldo a favor sucede cuando, al realizar un cálculo de impuestos, resulta que el contribuyente pagó más impuesto sobre la renta (ISR) de lo que debía, por lo que se puede solicitar que le sea devuelta la cantidad. De acuerdo con Reforma, algunos contribuyentes pudieron solicitar su saldo a favor y les fue devuelto en tres días hábiles. En entrevista con el medio, Estefanía Muñoz, quien presentó su declaración en las primeras horas del 1 de abril con saldo a favor de 6 mil 742 pesos, solicitó la devolución y, tres días hábiles después, ya lo tenía en su cuenta bancaria. Además, relató que no tardó más de siete minutos en presentar la declaración porque prácticamente todas sus facturas estaban precargadas.

¿Cómo saber si tengo saldo a favor en el SAT?

El saldo a favor en el SAT lo tienen todas aquellas personas que pagaron sus impuestos y el cálculo indica que pagó más de lo que debía. Esto lo puedes verificar con los siguientes pasos: