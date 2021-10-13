Un tribunal determinó incorrecta la negativa de la autoridad fiscal para devolver el IVA en periodo preoperativo.

Los contribuyentes que paguen Impuesto al Valor Agregado (IVA) por gastos e inversiones efectuados en el periodo preoperativo, tienen la opción de solicitar la devolución del impuesto que corresponda, en el mes siguiente a aquél en que se realicen los gastos e inversiones [Ley del IVA 5, fracción VI, inciso b].

¿Qué es el periodo preoperativo?

El periodo preoperativo es el lapso de tiempo en el que el contribuyente realiza gastos e inversiones en forma previa al inicio de las actividades, por las que tendrá que pagar impuestos.

La autoridad fiscal negó la devolución del IVA

En este contexto, el Servicio de Administración tributaria (SAT) negó la devolución del IVA pagado por una contribuyente en periodo preoperativo, por considerar que precluyó su derecho. Esto se debe a que lo ejerció con posterioridad al mes siguiente al en que se hizo el gasto o inversión.

IVA Periodo Preoperativo

Pero la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) promovió un juicio de nulidad en favor de los derechos de la empresa contribuyente, porque consideró que los contribuyentes pueden acceder a la devolución del IVA, mientras que estén en el periodo preoperativo. Esto se debe a que en el caso de que inicien la realización de actividades, por las que se vayan a estar obligados al pago del impuesto referido o a las que se vayan a aplicar la tasa del 0%, tendrán que acreditarlo en la declaración respectiva. Es decir, en la correspondiente al primer mes en el que realicen actividades [Ley del IVA 5, fracción VI, inciso a].

Se declaró incorrecta la negativa de la autoridad

El tribunal que analizó y resolvió el caso, consideró que aunque el contribuyente, estando en periodo preoperativo, no solicite la devolución en el mes siguiente a aquel en el que hizo el gasto o inversión, no implica que pierda el derecho para hacerlo con posterioridad, siempre que continúe en periodo preoperativo. El órgano jurisdiccional indicó que el objetivo del precepto que regula la devolución de IVA en periodo preoperativo, fue brindar las mayores facilidades posibles al contribuyente, para recuperar el impuesto trasladado. Esto quedó plasmado en el dictamen realizado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, en el proyecto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones, entre otras, de la Ley del IVA, al hacer alusión a que el IVA puede ser recuperado durante el periodo preoperativo sin acotarlo a un mes en particular. Por eso, el tribunal determinó que resulta incorrecta la negativa de la autoridad fiscal para devolver el IVA, porque se basa en una indebida interpretación del artículo 5, fracción VI, inciso b, de la Ley del IVA, como lo es sostener que el no presentar la solicitud en el mes siguiente al del gasto o inversión, implica perder el derecho para hacerlo con posterioridad. Esto lo determinó el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito. Y la Prodecon retomó este criterio jurisdiccional y lo publicó en su portal de internet. Puedes revisar el criterio jurisdiccional que publicó la Prodecon aquí / Año: 2021 / Con este criterio de búsqueda: Valor agregado en periodo preoperativo / Clave: 75/2021 / Publicación: 30 de septiembre de 2021.

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