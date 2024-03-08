Las donatarias autorizadas en México tienen una serie de obligaciones que deben cumplir para mantener su estatus fiscal y operar de acuerdo con la ley Las donatarias autorizadas son organizaciones ...

Las donatarias autorizadas en México tienen una serie de obligaciones que deben cumplir para mantener su estatus fiscal y operar de acuerdo con la ley Las donatarias autorizadas son organizaciones civiles en México que han recibido la autorización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para recibir donativos deducibles de impuestos. Dichas organizaciones están autorizadas para recibir donativos de personas físicas y morales y, a cambio, otorgan a los donantes la posibilidad de deducir dichos donativos de su Impuesto sobre la Renta (ISR). Las donatarias autorizadas en México tienen una serie de obligaciones que deben cumplir para mantener su estatus fiscal y operar de acuerdo con la ley. Entre las obligaciones que tienen las donatarias autorizadas, se encuentran las siguientes:

Transparencia y rendición de cuentas

Las donatarias autorizadas deben llevar registros contables precisos y mantener la transparencia en todas sus operaciones financieras. Deben presentar informes periódicos sobre sus actividades y el uso de los recursos recibidos a las autoridades fiscales y al público en general.

Cumplimiento de objetivos sociales

Las donatarias autorizadas deben operar de acuerdo con los objetivos sociales para los cuales fueron autorizadas. Deben dedicarse a actividades de beneficencia, asistencia social, educación, salud, cultura, deporte, ciencia, tecnología o protección al medio ambiente, entre otros, según lo establecido por la ley.

Uso adecuado de recursos

Los recursos recibidos por las donatarias autorizadas deben utilizarse exclusivamente para el cumplimiento de sus fines institucionales. No pueden destinarse a actividades comerciales o para beneficio personal de los miembros de la organización.

Presentación de declaraciones fiscales

Las donatarias autorizadas están sujetas a ciertas obligaciones fiscales, como la presentación de declaraciones informativas y de impuestos. Deben cumplir con las disposiciones fiscales aplicables y mantener su situación fiscal al corriente. Las donatarias autorizadas deben presentar su declaración anual, como máximo, el 15 de febrero de cada año.

Renovación de la autorización

Las donatarias autorizadas deben renovar su autorización periódicamente, generalmente cada tres años. Para ello, deben demostrar que siguen cumpliendo con los requisitos legales y fiscales para mantener su estatus de donataria autorizada.

Atender requerimientos de autoridades

Las donatarias autorizadas deben atender los requerimientos de información que les soliciten las autoridades fiscales y regulatorias, así como colaborar en auditorías y revisiones que se lleven a cabo para verificar su cumplimiento normativo.

Emisión de CFDI

Las Donatarias deben emitir CFDI por las donaciones recibidas, sean en efectivo o en especie, y deben cumplir con los requisitos fiscales. Por lo que deben contener la información adecuada sobre la donación.

Identificación fiscal

En los CFDI emitidos, la Donataria Autorizada debe incluir su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y demás datos fiscales conforme a la normativa vigente. Uso adecuado del CFDI en las Donatarias

Donativos autorizados

Los CFDI emitidos deben utilizarse según la finalidad establecida en la normativa fiscal. Las donaciones deben reflejar claramente que se trata de aportaciones para una donataria autorizada.

Complemento de Donatarias

Así mismo, los CFDI deben incluir el Complemento de Donatarias, donde se incluye información adicional sobre el donativo, como:

Número de oficio de la autorización

La fecha del oficio de autorización

La leyenda “Este comprobante ampara un donativo, el cual será destinado por la donataria a los fines propios de su objeto social”.

Vigilancia y fiscalización:

El incumplimiento de estas obligaciones puede llevar a sanciones por parte de las autoridades fiscales, incluyendo la pérdida del estatus de donataria autorizada y la imposición de multas. Por lo tanto, es fundamental que las donatarias autorizadas operen con transparencia, responsabilidad y apego a la normatividad vigente.