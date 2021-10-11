Un think tank de Estados Unidos señaló que las estimaciones de recaudación para 2022 podrían ser muy optimistas y que no se alcanzarán sin una reforma fiscal de fondo. Esta semana el Wilson Center ...

Un think tank de Estados Unidos señaló que las estimaciones de recaudación para 2022 podrían ser muy optimistas y que no se alcanzarán sin una reforma fiscal de fondo. Esta semana el Wilson Center —un think tank creado por el Congreso de Estados Unidos en 1968— publicó un análisis sobre la reforma fiscal en México. El análisis se basa en la estimación de Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda, de recaudar 7 billones 88 mil millones de pesos, una cifra récord. De acuerdo con Ramírez de la O, esto superaría en 12.6% la recaudación obtenida en este año. La principal estrategia de recaudación del gobierno federal será el combate a la evasión y defraudación fiscal. Además, bajo esta estrategia, los principales impuestos tendrían que aumentar considerablemente frente al año anterior:

En el caso de ISR, tendría que aumentar 8.6%; es decir, 164 mil millones de pesos.

IVA, IEPS y el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) tendrían que aumentar, en conjunto, 15.6%; es decir, 233 mil millones de pesos.

Lo ven poco probable

Sin embargo, el análisis señala que sin una reforma fiscal de fondo es poco probable conseguir estos resultados. Además, menciona tres razones principales:

En primer lugar, la mayor parte de los grandes contribuyentes ya están al corriente con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La administración actual ha gastado una gran parte de los Fondos de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Como señala Reforma, en el 2018 eran de 368.5 mil millones de pesos.

Por último, la recuperación económica no ha conseguido los resultados que se esperaban, especialmente en el sector industrial.

Por estas razones, el análisis dice que el Congreso debería revisar las estimaciones del Presupuesto 2022 y ajustarlas.

Otros creen que sí aumentará recaudación

Por su parte, la firma Chevez Ruiz Zamarripa señaló que los cambios en la Miscelánea Fiscal 2022 sí tendrán efectos recaudatorios importantes. De acuerdo con la firma, los cambios incluyen nuevas facultades para la autoridad y nuevas cláusulas habilitantes. También señalaron que cerca de 95% de los cambios en la Miscelánea están dirigidos al ISR y al IVA, los impuestos que más incrementos han tenido. Entre los cambios más importantes identificados por Chevez Ruiz Zamarripa están los siguientes:

Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/incumpliran-recaudacion-sin-una-reforma-tributaria/ar2273639?v=2 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Miscelanea-Fiscal-2022-tiene-altos-efectos-recaudatorios-firma-Chevez-Ruiz-Zamarripa-20211007-0047.html

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