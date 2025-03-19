El SAT pone a disposición el Simulador de la Declaración Anual 2024 para personas físicas, facilitando la revisión de información prellenada y deducciones El Servicio de Administración Tributaria (...

El SAT pone a disposición el Simulador de la Declaración Anual 2024 para personas físicas, facilitando la revisión de información prellenada y deducciones El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha habilitado el Simulador de la Declaración Anual 2024, una herramienta que permite a los contribuyentes revisar de manera anticipada la información prellenada en su declaración, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

¿Para qué sirve el simulador?

El simulador permite verificar la información precargada en los siguientes apartados:

Ingresos y devoluciones

Descuentos y bonificaciones

Deducciones autorizadas y personales

Retenciones

Pagos provisionales, pagos mensuales y pagos definitivos

Saldos a favor, en caso de existir

¿Dónde acceder al simulador?

El Simulador de la Declaración Anual 2024 estará disponible hasta el 31 de marzo de 2025 y puede ser consultado en el siguiente enlace: Simulador del SAT.

Simulador del SAT

Herramientas adicionales del SAT

Además del simulador, el SAT pone a disposición otros visores que ayudan a verificar la información fiscal:

Visor de nómina para personas trabajadoras: Permite corroborar que los comprobantes de nómina sean correctos.

Visor de comprobantes de nómina para empleadores: Muestra los pagos acumulados a los trabajadores y permite revisar información individual.

Visor de deducciones personales: Facilita la revisión de facturas de conceptos deducibles en la declaración anual.

Requisitos para acceder al simulador

Para consultar el simulador y los visores fiscales, es necesario contar con:

RFC

Contraseña o e.firma vigente

Fechas clave para la Declaración Anual 2024

El SAT ha establecido las siguientes fechas importantes para los contribuyentes:

Evento Fecha Disponibilidad del simulador Hasta el 31 de marzo de 2025 Inicio de la presentación de la declaración 1 de abril de 2025 Fecha límite para la presentación 30 de abril de 2025

Medios de contacto con el SAT

En caso de dudas sobre la declaración anual, el SAT ofrece varios canales de atención:

OrientaSAT

MarcaSAT : 55 627 22 728, opción 0, subopción 2

: 55 627 22 728, opción 0, subopción 2 Chat uno a uno : Disponible en chat.sat.gob.mx

: Disponible en chat.sat.gob.mx Oficina Virtual

Recomendaciones

El uso del Simulador de Declaración Anual 2024 permite a los contribuyentes revisar y corregir su información antes de enviarla, reduciendo errores y agilizando el proceso. Se recomienda a los contribuyentes hacer uso de este simulador antes de la fecha límite del 31 de marzo de 2025.