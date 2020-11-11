A través de un cuestionario de actividades económicas el SAT, es posible que los contribuyentes que así lo requieran cambien su régimen fiscal sin acudir a las oficinas del fisco. Las personas físicas que reciben ingresos de plataformas digitales tendrán que actualizar su régimen fiscal. Por fortuna, para hacer este trámite no es necesario acudir a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Basta con entrar al portal del SAT y resolver el cuestionario de actividades económicas para actualizar el régimen fiscal Este tramite, aparte de ser gratuito, te permite informar a la autoridad fiscal respecto a los cambios de actividades económicas o la modificación de obligaciones fiscales de los contribuyentes. Si te interesa presentarlo da clic aquí.

Resuelve el Cuestionario de actividades económicas y actualiza tu régimen sin acudir a nuestras oficinas.

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¿Quiénes pueden presentar este trámite?

Podrán presentarlo los pagadores de impuestos que requieran:

  • Modificar las actividades económicas que realizan, pero conservando por lo menos una activa
  • Quienes quieran cambiar la periodicidad de cumplimiento de sus obligaciones fiscales u opten por no hacer pagos provisionales o definitivos.
  • Los que necesiten una opción de tributación diferente
  • Cuando tengan nuevas obligaciones fiscales o dejen de tener alguna.
  • Si cambian su actividad económica preponderante.
  • Si modifican su residencia fiscal al extranjero, pero aún tienen actividades económicas en México.

Este trámite deberá presentarse dentro del mes siguiente a aquél en que se dé la situación que lo motive. O bien cuando el contribuyentes se mude de residencia fiscal, al momento del cambio y con no más de dos meses de anticipación.

¿Cómo se hace este trámite?

De acuerdo con la autoridad fiscal estos son los pasos a seguir:

  1. Ingresa al Portal del SAT.
  2. Selecciona la modalidad de Persona, seguido del apartado “Trámites del RFC”. Expande el menú de “Actualización en el RFC” y haz clic en la opción “Presenta el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales como persona física”. Haz clic en “Iniciar” e ingresa con tu RFC y contraseña.
  3. Llena el formulario.
  4. Finaliza el trámite.

El sistema te dará los siguientes documentos de confirmación:

  1. Un acuse de movimientos de actualización de situación fiscal con un folio, lugar y fecha de emisión, los datos del contribuyente, el tipo de movimiento, datos de ubicación, actividades económicas, regímenes, obligaciones, sello digital y código de barras bidimensional (QR).
  2. Aviso de actualización o modificación de situación fiscal. Contiene resumen de datos de identidad, ubicación y tipo de aviso presentado.

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