A través de un cuestionario de actividades económicas el SAT, es posible que los contribuyentes que así lo requieran cambien su régimen fiscal sin acudir a las oficinas del fisco. Las personas físi...

A través de un cuestionario de actividades económicas el SAT, es posible que los contribuyentes que así lo requieran cambien su régimen fiscal sin acudir a las oficinas del fisco. Las personas físicas que reciben ingresos de plataformas digitales tendrán que actualizar su régimen fiscal. Por fortuna, para hacer este trámite no es necesario acudir a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Basta con entrar al portal del SAT y resolver el cuestionario de actividades económicas para actualizar el régimen fiscal Este tramite, aparte de ser gratuito, te permite informar a la autoridad fiscal respecto a los cambios de actividades económicas o la modificación de obligaciones fiscales de los contribuyentes. Si te interesa presentarlo da clic aquí.

Resuelve el Cuestionario de actividades económicas y actualiza tu régimen sin acudir a nuestras oficinas. Da clic aquí: 💻https://t.co/VENkjdqmdA pic.twitter.com/ycyUili4tu — SATMX (@SATMX) November 11, 2020

¿Quiénes pueden presentar este trámite?

Podrán presentarlo los pagadores de impuestos que requieran:

Modificar las actividades económicas que realizan, pero conservando por lo menos una activa

Quienes quieran cambiar la periodicidad de cumplimiento de sus obligaciones fiscales u opten por no hacer pagos provisionales o definitivos.

Los que necesiten una opción de tributación diferente

Cuando tengan nuevas obligaciones fiscales o dejen de tener alguna.

Si cambian su actividad económica preponderante.

Si modifican su residencia fiscal al extranjero, pero aún tienen actividades económicas en México.

Este trámite deberá presentarse dentro del mes siguiente a aquél en que se dé la situación que lo motive. O bien cuando el contribuyentes se mude de residencia fiscal, al momento del cambio y con no más de dos meses de anticipación.

¿Cómo se hace este trámite?

De acuerdo con la autoridad fiscal estos son los pasos a seguir:

Ingresa al Portal del SAT. Selecciona la modalidad de Persona, seguido del apartado “Trámites del RFC”. Expande el menú de “Actualización en el RFC” y haz clic en la opción “Presenta el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales como persona física”. Haz clic en “Iniciar” e ingresa con tu RFC y contraseña. Llena el formulario. Finaliza el trámite.

El sistema te dará los siguientes documentos de confirmación:

Un acuse de movimientos de actualización de situación fiscal con un folio, lugar y fecha de emisión, los datos del contribuyente, el tipo de movimiento, datos de ubicación, actividades económicas, regímenes, obligaciones, sello digital y código de barras bidimensional (QR). Aviso de actualización o modificación de situación fiscal. Contiene resumen de datos de identidad, ubicación y tipo de aviso presentado.

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