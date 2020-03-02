El legislador afirmó que el impuesto a la herencia no es un tema prioritario para Morena, y que no hay ni habrá dictamen en tal sentido. El impuesto a la herencia se encuentra entre las propuestas ...

El legislador afirmó que el impuesto a la herencia no es un tema prioritario para Morena, y que no hay ni habrá dictamen en tal sentido. El impuesto a la herencia se encuentra entre las propuestas presentadas en la agenda legislativa de los senadores de Morena. Este partido cuenta con la mayoría en el Congreso de la Unión.

El impuesto a la herencia no es un tema prioritario

Sin embargo, el impuesto a la herencia no es de los 17 temas prioritarios que fueron votados y acordados por los morenistas. Esto lo aseguró Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, a través de Twitter. https://twitter.com/RicardoMonrealA/status/1233809303171022849

No hay ni habrá dictamen sobre el impuesto a la herencia

El legislador también afirmó que en el grupo parlamentario de Morena, en el senado, no hay ni habrá dictamen sobre el impuesto a la herencia. https://twitter.com/RicardoMonrealA/status/1233491379017441282 En conclusión, las afirmaciones de Monreal Ávila parecen descartar el establecimiento del impuesto a la herencia. Propuesta que se encuentra en la agenda legislativa de los senadores de Morena, en la sección Economía y sistema financiero: "Reformas al Código Fiscal de la Federación relativas a la notificación de la convocatoria de remate, al plazo para la garantía del interés fiscal y para establecer un impuesto a la herencia". Puedes revisar la agenda legislativa de los senadores de Morena aquí / Fecha de publicación: 5 de febrero de 2020.

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