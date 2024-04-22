Tanto en los Estados Unidos como en Canadá no se pagan pocos impuestos, sino más bien todo lo contrario. A pesar de ello, el sistema de Seguridad Social que tienen en otros países en los que también es fuerte la carga impositiva -como por ejemplo España-, en Norteamérica hay que costearse los tratamientos. ¿Sabías que algunos son bastante caros? Así lo demuestran los odontológicos. Siendo conscientes de dicho aspecto tan negativo, muchos americanos que residen en el norte del continente no se lo piensan dos veces a la hora de viajar a otros países. El objetivo es claro: someterse a los tratamientos odontológicos que necesitan sin verse obligados a desembolsar una estratosférica cantidad de dinero. El país más cercano al que pueden acudir y obtener un buen resultado a pesar del precio tan asequible de los tratamientos es el azteca. Y es que hay varios Dentistas profesionales en México que, a pesar de contar con una dilatada trayectoria a sus espaldas, no exigen un gasto inasumible. Los estadounidenses y canadienses que eligen México como destino de turismo dental cada vez son más numerosos. De hecho, es una tendencia que se encuentra en pleno auge. El factor económico que acabamos de describir es el principal aliciente, pero hay otros aspectos muy positivos que también están detrás de dicho crecimiento.

Ahorro que alcanza un elevado porcentaje

Antes de profundizar en el resto de aspectos, toca seguir ahondando en lo que respecta a la economía. Como hemos dicho antes, debido a la carencia de un sistema de Seguridad Social que se haga cargo de los gastos, tanto los ciudadanos de Canadá como aquellos que residen en los Estados Unidos han de afrontar unos gastos que, en muchos casos, son inasumibles, sobre todo si el tratamiento dental exige realizar varias sesiones. Todo lo contrario sucede en caso de practicar turismo dental en México. Incluso a pesar del importe a abonar para desplazarse hasta el país azteca y regresar al lugar de origen, merece mucho la pena. Lo demuestra a la perfección el precio de la Ortodoncia, el cual llega a suponer un ahorro que puede alcanzar un porcentaje de 80 puntos. El mínimo se sitúa en 50%. Es decir, en el peor de los casos, quienes se decantan por el turismo dental pagan la mitad de dinero por los tratamientos, pudiendo decir algo similar de los medicamentos que, por desgracia, también son prohibitivos en Canadá y los Estados Unidos. Pero, ¿qué resultado se obtiene?

Calidad garantizada por unos profesionales con mucha experiencia

Por muy económicos que fuesen los tratamientos, este tipo de turismo dental no estaría experimentando un auge sin precedentes si los pacientes no quedasen cien por cien satisfechos en lo que respecta a los resultados obtenidos. Todo lo contrario sucede al depositar su confianza en centros odontológicos de México. Algunos como los ubicados en la ciudad de Mexicali presumen de tener una enorme cantidad de reseñas, siendo la práctica totalidad de ellas muy positivas, dando pie a una puntuación media elevadísima. ¿Por qué? En primer lugar, los pacientes quedan encantados con los resultados de los tratamientos. Ello no es de extrañar teniendo en cuenta que, los encargados de realizarlos, son expertos que llevan muchos años en el sector. Por otra parte, hablamos de profesionales que se han especializado. Por ejemplo, en el caso de las ortodoncias que hemos sacado a colación en anteriores líneas, son ortodoncistas quienes dan forma a los aparatos que, posteriormente, serán de especial utilidad para alinear las piezas dentales y lograr que los pacientes presuman de una sonrisa perfecta.

Muy cerca de los Estados Unidos

Es innegable que hay otros países cuyos profesionales del ámbito bucodental también son bastante económicos y ofrecen un resultado realmente bueno. Sin embargo, están a muchos kilómetros de distancia de los Estados Unidos, por lo que los norteamericanos -incluyendo los habitantes en Canadá- evitan esas alternativas al exigir un viaje no solo demasiado tedioso, sino también excesivamente caro. Todo cambia en caso de decantarse por Mexicali y otras ciudades de México. En muchas zonas del país azteca hay clínicas dentales baratas y muy reputadas, las cuales afortunadamente están en las proximidades del país vecino: Estados Unidos. Tras un desplazamiento de pocas horas que ni siquiera exige tomar un avión, los pacientes ponen los pies en el país azteca y pueden someterse al tratamiento oportuno de manera cómoda, rápida y sencilla. Si a todo lo que acabamos de mencionar sumamos el aspecto monetario que tanta relevancia adquiere en pleno 2024, no sorprende que el turismo dental en México haya experimentado semejante crecimiento. Al principio eran solo estadounidenses y canadienses. Sin embargo, con el paso del tiempo se han sumado a la lista pacientes de otros países que no dudan en decantarse por esta alternativa. Y no es para menos, puesto que saben que a pesar del bajo precio pagado, obtendrán un resultado sobresaliente que les llevará a mejorar su salud bucodental.