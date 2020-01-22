Ahora que la habilitación del buzón tributario será obligatoria, el SAT podría aprovechar la oportunidad para vigilar a los contribuyentes. Este año entrará en vigor una modificación al artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación. Básicamente, el artículo dice que las personas físicas y morales inscritas en el registro federal de contribuyentes (RFC) tendrán asignado un buzón tributario, consistente en un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de Internet del SAT*.* Con la modificación se obligaría a todos los contribuyentes a habilitar su buzón. Además deberán mantener actualizados los medios de contacto. Si no se hace esto, se entenderá que el contribuyente no quiere recibir notificaciones a través del buzón. Es decir, a partir de ese momento, todas las notificaciones serían por estrados. También entrará en vigor una reforma al artículo 86-D del CFF. Con esto, la multa por no tener actualizados los datos del buzón tributario sería de 3 mil 80 a 9 mil 250 pesos. Estos cambios entrarán en vigor en las siguientes fechas:

Para personas morales será a partir del 31 de marzo.

Para personas físicas, a partir del 30 de abril.

Por último, para contribuyentes asalariados será opcional.

El uso del buzón tributario traerá varias ventajas al fisco

Según algunos especialistas, esta medida ayudará a mejorar la recaudación, ya que mantendrá una comunicación entre el fisco y los contribuyentes. De acuerdo con Ricardo Martín González de la Comisión Fiscal 1 del Colegio de Contadores Públicos de México, esto permitirá a la autoridad aplicar auditorías electrónicas. La ventaja sobre las tradicionales es que son mucho más rápidas y fáciles de llevar a cabo. En 2019 el uso de herramientas de control por parte del SAT aumentó en 35%. Estas herramientas ayudaron a recaudar 61 mil millones de pesos, un aumento de 27%. En el caso del buzón en 2019, la vigilancia de cumplimiento recaudó poco menos de 4 mil millones de pesos. Esto representa un aumento de 36% frente a 2018. Entonces, agilizar los procedimientos del buzón podría llevar a mejorar la recaudación en 2020. Con información de Yahoo! Finanzas.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia comercial, fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y a nuestro canal de YouTube.