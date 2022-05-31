En enero, el SAT aseguró que la información requerida para la factura electrónica digital no sería una carga administrativa ni representaría un costo adicional para los transportistas La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) estimó que el Complemento Carta Porte ha incrementado hasta 15 por ciento los costos administrativos de las empresas de transporte debido a que ahora requieren de más personal para cumplir con esta obligación fiscal. Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la organización, dijo a Reforma que el incremento se ha generado principalmente porque ahora se requiere de personal disponible en horarios extendidos para poder llenar este documento para cada viaje que se realiza. Además, expuso que el aumento en los costos que ha tenido por la implementación del documento fiscal se traslada a los clientes de los servicios de transporte, pero estos últimos definen si también incrementan los precios de sus productos o mercancías como consecuencia de ello. Para el uso de carta porte sin multas, la autoridad fiscal estableció como fecha límite el 31 de marzo, pero con la prórroga se extendió hasta el 30 de septiembre. Es obligatoria la adición de la carta porte al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica de ingreso o traslado según corresponda. Lo anterior para amparar el servicio de transporte, así como la legal tenencia y traslado dentro del territorio nacional de bienes y mercancías. “La regla que emitió el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para emitir el CFDI con complemento Carta Porte tiene un costo y éste genera presiones inflacionarias en el sector del transporte y en consecuencia, en la relación que el sector tiene con todos los demás sectores de la economía. Tiene un efecto de presión en los niveles de la inflación en general”, dijo Muñoz en entrevista con El Economista.

Sin costos extra, promesa del SAT

En enero, el SAT aseguró que la información requerida para la factura electrónica digital no es una carga administrativa ni representa un costo adicional para los transportistas. "Debemos tener personal las 24 horas del día, las áreas de facturación tienen que estar trabajando las 24 horas del día los 365 días del año porque este documento se debe emitir antes de cada viaje (y los viajes se realizan a todas horas)", comentó a Reforma el vicepresidente de la Conacar. Como reportamos, el fisco no está generando multas y sanciones a aquellos que emitan el complemento Carta Porte de manera incorrecta -medida que estará vigente hasta el 1 de octubre próximo para todos los integrantes de diversos sectores-, incluidos los productores del sector primario como parte de las medidas del Paquete Contra la Inflación y la Carestía.