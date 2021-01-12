Debido a la inflación, la retención de ISR para personas físicas será menor en 2021. Ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las tar...

Debido a la inflación, la retención de ISR para personas físicas será menor en 2021. Ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las tarifas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para 2021. Hay que notar que, debido a la inflación, las tarifas del impuesto bajarán este año. La ley del ISR establece que las tarifas para el cálculo del impuesto para personas físicas se actualicen según el aumento inflacionario cuando aumente 10% desde la última actualización. La última vez que se actualizó la tarifa con este motivo, fue en diciembre de 2017. Desde ese entonces hasta diciembre de 2020, la inflación aumentó en 11%. Por esto, se tuvo que calcular una nueva tarifa. Aquí puedes revisar las tablas para el ISR 2021.

Pagarás menos ISR

Debido al ajuste, las tarifas para personas físicas serán menores que el año pasado. En entrevista con El Financiero, Gustavo Leal Cueva, director ejecutivo de Fiscalia, explicó que los pagos a personas físicas a partir del lunes 11 de enero deben calcularse con la nueva tarifa. Los que ya recibieron un pago sin esta actualización pueden esperar al fin de mes para hacer un ajuste. En entrevista con el mismo medio, David Lozada, consultor fiscal en Aleph Academy, explicó cómo el cambio beneficia a personas físicas. Según el especialista, a un ingreso de seis mil pesos mensuales en 2020 se le retenía un ISR de 112.27 pesos; ahora, la retención es de 84.19 pesos. En un ingreso mensual de 50 mil pesos, por ejemplo, la retención de ISR en 2020 era de 10 mil 709 pesos; en 2021, será de 10 mil 219 pesos. Con información de El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/es-oficial-en-tu-proxima-quincena-te-quitaran-menos-de-isr-y-recibiras-mas-dinero

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