Se trata de condonaciones realizadas entre 2010 y 2014, producto de un decreto publicado en 2009. Un ciudadano solicitó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) otorgar información sobre cuánto dinero se condonó de impuesto sobre la renta (ISR) como parte de un programa de beneficios fiscales dirigido a personas físicas y morales que repatriaron su capital a México entre 2010 y 2014. El SAT se negó. Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) expuso en una sesión publica el recurso de revisión, solicitado por el ciudadano, que quedó inconforme con la respuesta que el SAT dio a la solicitud, que constaba de siete cuestionamientos. De estos siete cuestionamientos, el INAI informó que el SAT sólo dio respuesta a uno, que tiene que ver con el monto total de capitales repatriados entre 2010 y 2014; sin embargo, no precisó los beneficios fiscales que se les aplicaron a esos capitales que retornaron al país. La solicitud requiere información de cuánto dinero regresó a México, cuánto ISR se recaudó por ese retorno de inversiones, cuánto se debió haber recaudado, cuánto se condonó, cuánto se pagó y en qué se invirtió el dinero que regreso, entre otros temas. Esta solicitud de información refiere al decreto publicado en 2009 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que tuvo por objetivo fomentar el retorno de los recursos mencionados e incentivar inversiones en la adquisición de bienes de activo fijo, investigación y desarrollo de tecnología y pago de pasivos, a través de un estímulo fiscal y facilidades administrativas para el pago del ISR. Dicho decreto establece un estímulo fiscal en que los contribuyentes debían de pagar sólo una tasa del 4% tratándose de personas físicas y de 7% tratándose de personas morales, sin deducción alguna, al monto total de los recursos que retornen al país. Estas medidas, según el decreto, se tomaron en un entorno económico internacional adverso, por lo que se planteó como necesario “fomentar la inversión productiva y la generación de empleos mediante acciones que promuevan que los recursos que se mantienen en el extranjero retornen al país y se inviertan en beneficio de la población”. A pesar de que ese año todavía no estaban vigentes la Ley General de Transparencia o la reforma al Código Fiscal que anulaba el secreto fiscal, Óscar Guerra Ford también comisionado del INAI, aseguró que el SAT no tendrá excusa para no responder, ya que los criterios emitidos por el INAI, al tratarse de casos de condonaciones fiscales, siempre han sido de apertura total.

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