El Tribunal Federal de Justicia Administrativa decidió que Elektra debe pagar más de dos mil millones de pesos al SAT. Ayer, Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó una resolución del del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 2016. Con esto, se obliga a Elektra a pagar un crédito fiscal de 2,400 millones de pesos por ISR del ejercicio fiscal de 2010. En 2007, Grupo Elektra adquirió las acciones de Operadora de Servicios Empresariales Zeta, S.A de C.V. a través de la empresa Servicios y Productos del Futuro, S.A. de C.V. En 2011, Servicios y Productos del Futuro se fusionó con otras empresas de Grupo Elektra. De acuerdo con la sentencia del TFJA, Elektra informó erróneamente sobre las pérdidas registradas:

La actora (Grupo Elektra) incorrectamente adicionó el costo comprobado de adquisición de las acciones en cantidad de 5 mil 584 millones 929 mil 849 pesos por concepto de pérdidas; por lo tanto, se considera que al momento en que se enajenaron las acciones de Operadora de Servicios Empresariales Zeta, que les correspondía una cuenta de utilidad fiscal con un saldo negativo, debía afectarse el costo comprobado de adquisición de las mismas. Si en virtud de la desincorporación por fusión de su controlada Servicios y Proyectos del Futuro, la demandante debería restar a la perdida fiscal del ejercicio fiscal del 2010, la pérdida fiscal que tenía pendiente de disminuir al 31 de diciembre de 2010, dicha sociedad controlada en cantidad de 171 millones 420 mil pesos, argumento que se califica infundado, toda vez que la demandante no logra acreditar que, a la fecha en que se desincorporó de ella su controlada, ésta no tenía pérdidas fiscales pendientes de disminuir.

Elektra está en juicios por 32 mil millones de pesos

Actualmente, Grupo Elektra del empresario Ricardo Salinas Pliego tiene varios litigios con el SAT. Según un informe que enviaron a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa enfrenta siete juicios. Algunos de ellos se encuentran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En total, Elektra está litigando 32 mil millones de pesos. El pasado 10 de junio, la primera sala de la SCJN iba a votar sobre un proyecto de la ministra Margarita Ríos-Farjat. Como señala Vicente Yáñez en su columna de Reforma, con este proyecto, se confirmaría un crédito fiscal de 3 mil millones de pesos fincado por el SAT en 2013, por deducción ilegal de pérdidas fiscales de Elektra en el ejercicio de 2006. Antes de llegar hasta la SCJN por este caso en particular, Grupo Elektra interpuso un recurso de revocación, una demanda de nulidad, una solicitud de aclaración de sentencia y finalmente un amparo; todos fueron rechazados. Así, el 9 de junio, un día antes de la votación, Elektra promovió el impedimento de Ríos-Farjat, ex jefa del SAT. De acuerdo con Ríos-Farjat, mientras estuvo al frente del SAT, ella nunca revisó el caso de la empresa. Por eso, según ella, no debería ser impedida. Como señala Yáñez, el plan de Elektra era dejar a la primera sala sin el quórum legal de cuatro ministros para la votación. Esto porque Norma Piña, otra Ministra de la Primera Sala, ya estaba impedida porque conoció el caso cuando se desempeñaba como magistrada de circuito. En ese momento, la estrategia salió bien para Elektra. La segunda sala debe revisar el impedimento de Ríos-Farjat. Hasta que eso se resuelva, no se puede resolver el tema de los tres mil millones de pesos. Así, desde hace casi un mes, Elektra no ha tenido que pagar su crédito fiscal. Con información de El Universal y MSN Noticias https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tribunal-resuelve-que-elektra-pague-2-mil-mdp-al-sat-por-adeudo-fiscal https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/ratifica-tfja-resoluci%C3%B3n-que-obliga-a-elektra-pagar-al-sat-2-mil-mdp/ar-BB1a2sSh?li=AAggxAT

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