El Grupo de Acción Financiera calificó como parcialmente cumplidas algunas de sus recomendaciones. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recientemente compartió a sus delegaciones miem...

El Grupo de Acción Financiera calificó como parcialmente cumplidas algunas de sus recomendaciones. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recientemente compartió a sus delegaciones miembro, el proyecto del Tercer informe de seguimiento intensificado de México con solicitud de recalificación. El GAFI es el principal organismo en materia de prevención y combate al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LD/FT/PADM). Sus objetivos principales son los siguientes:

Establecer los estándares internacionales en materia de LD/FT/PADM.

Evaluar el nivel de cumplimiento de todos los países, no sólo de sus miembros, en cuanto a las recomendaciones del GAFI.

Llevar a cabo un seguimiento puntual de aquellas jurisdicciones que tengan deficiencias notorias en cuanto a su régimen en contra del LD/FT, para mejorarlas.

De acuerdo con información publicada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), México solicitó, en el informe mencionado, la recalificación de siete de 16 recomendaciones que fueron calificadas como parcialmente cumplidas:

R 8. Organizaciones sin fines de lucro.

R 10. Debida diligencia del cliente.

R 12. Personas expuestas políticamente.

R 15. Nuevas tecnologías.

R 16. Transferencias electrónicas.

R 17. Dependencia en terceros.

R 18. Controles internos y filiales y subsidiarias.

Conforme a los resultados preliminares que el equipo de evaluadores del GAFI compartió con la delegación mexicana, México podría mejorar sus calificaciones en seis de las siete recomendaciones de las que solicitó recalificación:

R 8. Organizaciones sin fines de lucro podría pasar de parcialmente cumplida a mayormente cumplida.

R 10. Debida diligencia del cliente de parcialmente cumplida a mayormente cumplida.

R 12. Personas expuestas políticamente de parcialmente cumplida a cumplida.

R 15. Nuevas tecnologías de parcialmente cumplida a mayormente cumplida.

R 16. Transferencias electrónicas de parcialmente cumplida a cumplida.

R 17. Dependencia en terceros de parcialmente cumplida a cumplida.

Puedes ver la información que publicó la UIF aquí / Fecha de publicación: 19 de abril de 2021.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.