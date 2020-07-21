Han pasado cuatro meses desde que el gobierno comenzó la cuarentena por la pandemia del coronavirus del COVID-19. Sin embargo, hay incertidumbre respecto a la prolongación; no se sabe cuándo termin...

Han pasado cuatro meses desde que el gobierno comenzó la cuarentena por la pandemia del coronavirus del COVID-19. Sin embargo, hay incertidumbre respecto a la prolongación; no se sabe cuándo terminará.

Se estimaba que el aislamiento sería de dos meses y después habría una recuperación económica inmediata. La realidad es que el ritmo de la recuperación de la economía dependerá de la evolución de la pandemia, por lo que hasta no tener una vacuna o tratamiento efectivo se debe adecuar políticas fiscales y financieras, dijo el día de ayer el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, en la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de banco centrales del G20, realizado por videollamada. “Debemos administrar los recursos públicos a lo largo del tiempo para apoyar adecuadamente la recuperación económica sin presionar excesivamente las finanzas públicas, ni generar desequilibrios financieros. Una mezcla correcta de medidas fiscales, crediticias y regulatorias puede lograr lo anterior. El secretario Arturo Herrera Gutiérrez participó de forma virtual en la reunión que estaba previsto se realizaría en la ciudad de Yeda, en Arabia Saudita, para analizar el impacto de la pandemia del COVID-19 en el panorama económico internacional. En la reunión se habló sobre el plan para hacer frente a las adversidades económicas, que incluye políticas para robustecer los sistemas de salud, así como medidas fiscales y monetarias que permiten atenuar los efectos derivados del periodo de confinamiento. https://twitter.com/ArturoHerrera\_G/status/1284479009594777601 Puedes revisar el comunicado de Arturo Herrera la participación en la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Banco Centrales del G20 aquí. / Publicado: 18 julio 2020

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