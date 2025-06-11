La SEP publicó el Calendario Escolar 2025-2026 con 185 días de clase y una semana adicional de vacaciones en agosto. Conoce las fechas de inicio, fin y recesos para educación básica La Secretaría d...

La SEP publicó el Calendario Escolar 2025-2026 con 185 días de clase y una semana adicional de vacaciones en agosto. Conoce las fechas de inicio, fin y recesos para educación básica La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha oficializado el Calendario Escolar 2025-2026 mediante el Acuerdo 18/06/25 publicado en el Diario Oficial de la Federación. La gran novedad es una semana adicional de vacaciones en agosto, otorgada en reconocimiento a la labor de maestras y maestros, por iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El ciclo lectivo constará ahora de 185 días efectivos de clase para preescolar, primaria y secundaria, cinco menos que el periodo anterior. Para las escuelas normales y de formación docente se mantiene un calendario de 190 días, garantizando la preparación profesional requerida.

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Fechas clave para educación básica

Evento Fecha Detalles Inicio de clases 1 de septiembre de 2025 Aplica a preescolar, primaria y secundaria Vacaciones de invierno 22 de diciembre 2025 → 6 de enero 2026 Dos semanas de receso invernal Semana Santa 30 de marzo → 10 de abril 2026 Suspensión de labores docentes Último día de clases 15 de julio de 2026 Cierre oficial del ciclo lectivo Semana extra de vacaciones 25 → 31 de agosto 2025 Extiende el descanso de verano antes del arranque del ciclo

¿Por qué se agrega una semana más de descanso?

De acuerdo con el titular de la SEP, Mario Martín Delgado Carrillo, la medida busca reconocer “la ardua labor que desempeñan los agentes fundamentales del proceso educativo”. Al iniciar el ciclo el 1 de septiembre, estudiantes y docentes disfrutan de siete días adicionales para recuperarse, planificar y preparar materiales.

Calendario diferenciado para escuelas normales

Las instituciones dedicadas a la formación de futuros maestros operarán bajo un calendario de 190 días, ligeramente más extenso. Este ajuste garantiza prácticas pedagógicas, servicio social y acreditaciones profesionales sin comprometer el nuevo periodo vacacional.

Suspensiones oficiales y Consejos Técnicos

Como cada año, el acuerdo contempla:

Días festivos civiles (16 de septiembre, 20 de noviembre, 5 de febrero, entre otros).

Sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar, generalmente el último viernes de cada mes.

Recesos programados que permiten actualización docente y evaluación interna.

Estos espacios son clave para el desarrollo profesional y la mejora continua dentro del Sistema Educativo Nacional.

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Con esta nueva estructura, el ciclo escolar 2025-2026 promete, según la SEP, un balance entre días lectivos y descanso, reforzando el bienestar de la comunidad educativa y reconociendo a los docentes como pieza fundamental en la formación de las próximas generaciones.