El estímulo fiscal EFIMÚSICA deja fuera a un sinnúmero de estilos, aunque no existe una razón clara para hacer tal distinción.

El artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) prevé el otorgamiento de un estímulo fiscal para el apoyo a proyectos de inversión en la producción teatral nacional, de artes visuales, danza y música. Se trata de un estímulo que es conocido como EFIARTES, y en el rubro específico de la música se denomina EFIMÚSICA. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, EFIMÚSICA consiste en un crédito fiscal contra el ISR del contribuyente que haga la aportación a un proyecto de inversión. Esto implica que no constituye la asignación directa de recursos económicos de las partidas presupuestales del gobierno, sino que es una disminución del impuesto que los contribuyentes aportantes deben pagar. Por eso, los recursos otorgados a través del estímulo no representan un costo directo que requiera aportación de flujo de efectivo del gobierno. El artículo indica que a partir de 2020, a EFIARTES se destinaron 200 millones de pesos (mdp) al año, para ser distribuidos entre el teatro, artes visuales, danza y música. Pero señala que las asignaciones registradas en los últimos años no sólo muestran un subejercicio del estímulo, sino que los proyectos musicales apenas figuran en el total de asignaciones a los proyectos de artes con un 6.8% promedio del total. EFIMÚSICA es un estímulo que no aplica, según las reglas actuales, a cualquier estilo musical, sino que está limitado a lo siguiente:

Dirección de orquesta. Ejecución instrumental y vocal de la música de concierto. Jazz.

Fiscalia considera que el estímulo deja fuera a un sinnúmero de estilos, tanto folclóricos como populares, no obstante que no existe una razón clara para hacer tal distinción. Esto si se parte de la base de que la música, en general, es la expresión cultural de una nación englobando su diversidad étnica, su contexto social y el estilo de vida en un momento determinado de la historia. Desde 2020 el monto destinado a EFIARTES se incrementó de 150 a 200 mdp. Sin embargo, en el artículo se advierte que dada la tendencia de subejercicio que reflejan los años anteriores, es evidente que esta nueva cifra autorizada difícilmente llegará a ser aprovechada y, en consecuencia, no impactará a la industria de las artes y, en particular, la de la música. Por esta razón, Fiscalia propone una ampliación de EFIMÚSICA a cualquier otro género musical, respetando los lineamientos de valor cultural que actualmente se prevén, pero abriéndolo a cualquier género, sin discriminación.