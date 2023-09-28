Expertos piden a las empresas tomar medidas para cumplir con sus obligaciones tributarias y evitar sanciones por parte del SAT Expertos advierten sobre la necesidad de que las pequeñas y medianas empresas (pymes) se capaciten en materia fiscal para evitar sanciones por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Virginia Ríos, miembro de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), señaló en entrevista para Reforma que el fisco se enfrenta al desafío de obtener ingresos tributarios por 4 billones 961 mil millones de pesos en 2024, un 6.1 por ciento más de lo estimado para este año. Esto llevará al SAT a intensificar sus labores de fiscalización. Si bien la mayor fiscalización se centrará en los grandes contribuyentes, las Pymes son más vulnerables debido a su falta de conocimiento en materia fiscal y su limitada capacidad financiera para afrontar auditorías fiscales, según explicó Ríos. En muchos casos, los propios propietarios de Pymes realizan las operaciones fiscales sin un conocimiento profundo de ellas y carecen de recursos para contratar asesoría legal. Saira García, gerente de Business Process Solutions en Salles Sainz Grant Thornton, dijo a Reforma que es muy importante que las Pymes calculen y retengan correctamente los impuestos sobre la nómina, como el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y las contribuciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). También recomendó utilizar las herramientas proporcionadas por el SAT, como el visor de nóminas, para evitar discrepancias y requerimientos innecesarios por parte de la autoridad fiscal. La capacitación en materia fiscal se vuelve crucial para las Pymes, ya que enfrentan una mayor presión fiscal y deben tomar medidas para cumplir con sus obligaciones tributarias y evitar sanciones por parte del SAT, especialmente en un contexto de aumento en la recaudación previsto para 2024, coincidieron los especialistas.