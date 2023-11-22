La medida fue creada para atenuar este impacto, pero la falta de ajustes en las tarifas ha dejado el apoyo en una situación insuficiente Expertos señalan que el subsidio para el empleo, implementado en 2007 para mitigar el impacto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en aquellos que ganan un peso más del salario mínimo, enfrenta desafíos significativos debido a la falta de actualización de las tarifas correspondientes. Según el artículo 96 de la Ley del ISR, aquellos que ganan hasta un salario mínimo no están sujetos a retenciones de impuestos, pero para quienes superan este umbral, el gravamen puede hacerse efectivo. El subsidio para el empleo ha sido una medida para atenuar este impacto, pero la falta de ajustes en las tarifas ha dejado el apoyo en una situación insuficiente, dijo a Reforma Guillermo Mendieta, socio del despacho Mendieta & Cía. Actualmente, con un salario mínimo mensual de 6 mil 223 pesos, aquellos que ganan un peso más reciben un subsidio de 294.6 pesos. Sin embargo, el tope mensual de 7 mil 382.33 pesos excluye a aquellos que perciben salarios más altos, generando preocupación sobre la efectividad del subsidio en la actualidad.

RANGO SALARIAL SUBSIDIO 0.01 a 1,767.96 407.0 1,768.97 a 2,653.38 406.8 2,653.39 a 3,472.84 406.6 3,472.85 a 3,537.87 392.7 3,537.88 a 4,446.15 382.5 4,446.16 a 4,717.18 354.2 4717.19 a 5,335.42 324.9 5,335.43 a 6,224.67 294.6 6,224.68 a 7,113.90 253.5 7,113.91 a 7,382.33 217.6 7,382.34 en adelante 0.0

La ausencia de una disposición legal que obligue a la actualización y aumento del subsidio plantea un desafío adicional, perjudicando especialmente a quienes ganan un salario mínimo. Roberto Colín, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), comentó al mismo medio que la falta de urgencia por parte de la autoridad para actualizar la tarifa responde a la preocupación por una menor recaudación, ya que esto implicaría el pago de menos impuestos. En este contexto, la falta de ajustes en las tarifas del subsidio para el empleo plantea interrogantes sobre su eficacia y relevancia en el panorama actual, generando preocupación entre los expertos y aquellos que podrían resultar afectados por estas limitaciones.