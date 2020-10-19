De acuerdo con una resolución a favor de Fundar, el SAT deberá entregarle información del ISR de los años 2016, 2017 y 2018 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá entregar a la organización Fundar México información anónima estadística del ISR de los contribuyentes, de los periodos fiscales 2016, 2017 y 2018, así lo notificó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Esta resolución a favor de Fundar México se otorgó con fundamento legal al artículo 19 transitorio de la Ley de Ingreso de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, a fin de publicar los datos abiertos de manera anónima respecto a estos ejercicios fiscales para su actualización. El Centro de Análisis e Investigación (Fundar México) añadió que "en 2017 realizó una publicación determinando las características, fuentes, metodología y periodo de la información estadística a publicar y que en 2018 hizo una actualización con variables adicionales que permitieran fortalecer los análisis que se realizaran con los datos abiertos". Asimismo, proporcionó un vínculo electrónico, así como los pasos a seguir para consultar los datos publicados correspondientes a la información requerida, es decir a las declaraciones. Fundar manifestó que, esta información permite analizar la magnitud de la desigualdad, la distribución de fuentes de ingreso, impuestos y beneficios tributarios, así como la propuesta de políticas públicas hacia a un México más justo. Añadió que aunque el SAT está obligado a transparentar las declaraciones anuales del ISR de personas físicas y morales de forma anónima desde 2017, no ha cumplido con esta obligación en los últimos dos años, por lo que enfatizó que los datos públicos más recientes son de 2015. "Además, la metodología utilizada dificulta el análisis desagregado. Para resolverlo, el SAT podría salvaguardar anonimidad de la información al tiempo que publica información real sin modificaciones. Así podría analizarse la situación real del país en desigualdad", menciono Fundar México. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/el-outsourcing-solo-aplicara-a-empleo-eventual-si-se-aprueba-la-reforma-de-la-stps/ Con información de Fundar México.

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