Hace un año, en febrero de 2020, la inflación mensual fue de 0.42% y la anual del 3.7%. Como cada mes, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) publicó el nuevo valor del índice nacional de precios al consumidor (INPC), un indicador económico que sirve para medir la evolución de precios en el tiempo, la inflación. El último valor disponible, correspondiente a febrero de 2021, es de 110.907, lo que implica un aumento del 0.63% respecto al mes inmediato anterior, cuando el INPC tuvo un valor de 110.210. La inflación anual, al comparar con el valor que el indicador tuvo en febrero del año pasado, fue de 3.76%. Hace un año, en febrero de 2020, la inflación mensual fue de 0.42% y la anual del 3.7%. El INPC a su vez se compone de dos subíndices, el subyacente y el no subyacente. Este último incluye los bienes y servicios cuyos precios suelen variar abruptamente, como los agropecuarios, y aquellos que son fijados por el gobierno, como los energéticos. El índice de precios subyacente tuvo un incremento mensual del 0.39% y anual de 3.87%. Dentro de este subíndice, las mercancías reportaron un incremento mensual del 0.52% y los servicios del 0.25%. A su vez, el índice de precios no subyacente aumentó 1.36% mensual y 3.43% anual. Dentro de este, los productos agropecuarios tuvieron una disminución del 0.22% y los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron en 2.5%. Algunos de los productos que más subieron de precio fueron el gas doméstico LP, con un incremento mensual del 4.59%; la gasolina de alto octanaje, con 5.08%; la de bajo octanaje, con 4.59%; el limón, con 22.07%; la papa y otros tubérculos, con 15.98% y la guayaba, con 12.78%.

¿Qué productos bajaron de precio?

Los productos que más bajaron de precio fueron el jitomate, con una baja del 29.9%; la cebolla, con 15.37%; los nopales, con 7.41%; el aguacate, con 4%; el chile poblano, con una reducción del 13.72% y el chile serrano, con 5.3%.

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