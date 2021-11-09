Aunque los puntos centrales de la inscripción de mayores de edad al RFC ya se resolvieron, algunos detalles no han sido aclarados. Como parte de la Miscelánea Fiscal para 2022, el Ejecutivo propuso...

Aunque los puntos centrales de la inscripción de mayores de edad al RFC ya se resolvieron, algunos detalles no han sido aclarados. Como parte de la Miscelánea Fiscal para 2022, el Ejecutivo propuso la obligación para que las personas mayores de edad se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). La semana pasada, la Miscelánea Fiscal 2022 fue aprobada en lo general y en lo particular en el Senado de la República. Como señala Fiscalia, la versión que se aprobó sobre el RFC para mayores de edad contiene los siguientes puntos principales:

Los mayores de edad deberán registrarse en el RFC. En caso de no realizar actividades, deberán inscribirse como personas físicas sin actividad económica.

La inscripción al RFC no implica la obligación de cumplir con declaraciones o pagar contribuciones.

No se aplicarán multas a quienes no soliciten la inscripción al RFC.

Falta aclarar algunas cosas

Así, a partir del 1 de enero, los mayores de edad deberán solicitar su inscripción al RFC. Sin embargo, como señala Fiscalia, hay algunos puntos que no están claros. Por ejemplo, se establece que quienes se inscriban sin actividad económica no están obligados a presentar declaraciones. El problema es que la ley no exenta la obligación de presentar avisos o habilitar el Buzón Tributario. Por otro lado, la nota de Fiscalia señala los costos derivados de mantener a los jóvenes en el RFC. Al no estar obligados a pagar impuestos, no hay un beneficio directo por mantenerlos en el RFC; sin embargo, sí hay un costo. Además, si la autoridad planea mantener contacto con ellos a través del Buzón Tributario, también aumentarán los gastos por cada inscripción nueva. Con información de Fiscalia https://www.fiscalia.com/publicaciones/16502

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