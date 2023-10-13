Los contribuyentes que no cumplieron con las obligaciones mencionadas pueden ser sacados del nuevo régimen El lunes 2 de octubre de 2023 fue la fecha límite para que las personas físicas del Régime...

Los contribuyentes que no cumplieron con las obligaciones mencionadas pueden ser sacados del nuevo régimen El lunes 2 de octubre de 2023 fue la fecha límite para que las personas físicas del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) cumplieran con las siguientes obligaciones:

Tener activo el Buzón Tributario

Contar con la e.firma activa

Presentar la Declaración anual del ejercicio fiscal 2022.

De acuerdo con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, los contribuyentes que no cumplieron con las obligaciones mencionadas pueden ser sacados del RESICO. En entrevista con El Contribuyente, la contadora recordó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) había dado un plazo, pero lo alargó hasta el 2 de octubre. Ríos Hernández dijo que la autoridad fiscal tal vez otorgue una nueva prórroga. Pero advirtió que si no lo hace, los contribuyentes que no cumplieron automáticamente saldrían del RESICO.

El SAT podría expulsar del RESICO a las personas físicas incumplidas

La especialista explicó que como el RESICO nació en 2022, el SAT dio oportunidad, a los contribuyentes de ese régimen, de que en ese año no presentarán declaraciones de pagos provisionales, siempre y cuando presentarán la declaración anual. Pero la autoridad estableció que si no la presentaban en tiempo, entonces saldrían del régimen. Los contribuyentes del RESICO de personas físicas tuvieron que haber presentado la declaración anual en abril de 2023. Pero como muchos no la presentaron se les permitió presentarla a más tardar el 2 de octubre, para que no salieran del régimen. "Muchos contribuyentes no conocen estás obligaciones, y no cumplir puede hacer que los saquen del RESICO, que es un régimen bueno para ellos", expresó la integrante del Colegio de Contadores Públicos de México. Pero dijo que habrá que ver si la autoridad otorga una nueva prórroga, para que no saque a las personas físicas del RESICO que no cumplieron.