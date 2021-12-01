En lo que va del año, la tasa del fisco de juicios ganados contra contribuyentes es de 46%. Este es el resultado más bajo desde 2007. En los primeros nueve meses de 2021 el Servicio de Administraci...

En lo que va del año, la tasa del fisco de juicios ganados contra contribuyentes es de 46%. Este es el resultado más bajo desde 2007. En los primeros nueve meses de 2021 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró 13,543 juicios contra contribuyentes. El fisco ganó 6,222 de estos juicios; es decir, el 46%. Como señala una nota de El Economista, esta fue la menor tasa de juicios ganados para el SAT desde 2007, cuando se registró una tasa de 41.8%. A través de estos juicios, el fisco obtuvo 70,469 millones de pesos; es decir, 64.4% del total. También hay que destacar que por cada peso que el SAT invirtió en los juicios recuperó, en promedio, 641.2 pesos. Con estos resultados, el SAT no consiguió la tasa esperada de 52.5% de casos ganados. Por otro lado, los contribuyentes ganaron un total de 5,140 juicios por 31,466 millones de pesos. Por último, 2,172 juicios fueron declarados como nulidad para efectos; en estos casos, el fisco mantiene las facultades para determinar y cobrar los créditos. En entrevista con El Economista, Juvenal Lobato, catedrático de la UNAM, explicó que aunque el SAT ya ganó los juicios, todavía debe terminar otros procesos antes de cobrar los montos. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/SAT-gano-46-de-los-juicios-vs-contribuyentes-por-70468-mdp-20211129-0127.html

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