La funcionaria es responsable de implementar auditorías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, siendo su principal función la fiscalización de sujetos y entidades En febrero de 2024, el Presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Amelia Guadalupe de León Ortega como Administradora General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, hasta hace unos días la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó su ratificación para este cargo. El AGAFF es responsable de implementar auditorías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, siendo su principal función la fiscalización de sujetos y entidades. Esta fiscalización ha sido un eje crucial en los planes de recaudación de la actual Administración. En enero de 2024, el SAT anunció a través de su Plan Maestro 2024 que intensificaría las acciones de fiscalización en sectores como la industria automotriz, bebidas alcohólicas, cigarros y hidrocarburos. Amelia Guadalupe de León Ortega cuenta con una trayectoria de nueve años en el SAT. Durante su carrera, ha realizado el análisis, seguimiento y revisión de dictámenes de solicitudes de devolución y avisos de compensación, así como la emisión y supervisión del cumplimiento de sentencias. Anteriormente, se desempeñó como Administradora Central de Verificación de Hidrocarburos, donde supervisó las facultades de comprobación ejercidas con los contribuyentes del sector hidrocarburos. Además, logró aumentar la recaudación por actos de autoridad en un 500 por ciento, manteniendo ese nivel entre 2020 y 2022. En 2022, se reincorporó a la Administración General de Recaudación (AGR) como Administradora Central de Programas Operativos con Entidades Federativas. En esta posición, colaboró con unidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras unidades del SAT, lo que permitió aumentar la recaudación en un 70 por ciento durante el ejercicio 2023.