El nuevo Servicio de Descarga de Avisos en el Portal Empresarial del INFONAVIT permite a los patrones bajar de forma masiva e histórica todos los avisos de crédito de sus trabajadores en Excel, XML...

El nuevo Servicio de Descarga de Avisos en el Portal Empresarial del INFONAVIT permite a los patrones bajar de forma masiva e histórica todos los avisos de crédito de sus trabajadores en Excel, XML, JSON o TXT El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) estrena el Servicio de Descarga de Avisos en su Portal Empresarial. Con esta función, las empresas pueden bajar —en un solo paquete— la totalidad de avisos relacionados con los créditos hipotecarios de colaboradores presentes y pasados, evitando gestiones manuales y visitas a delegaciones.

Qué avisos incluye la descarga

Tipo de aviso Finalidad en nómina Retención Inicio de descuentos al trabajador Modificación Ajuste del factor de descuento Suspensión Interrupción temporal de pagos Cancelación Liquidación o fin de la obligación

Formatos disponibles para exportar

Excel (.xlsx) para análisis rápido y filtros dinámicos

JSON o XML para integración con ERP y sistemas de nómina

Texto plano (.txt) para cargas masivas o respaldo

Ruta de acceso paso a paso

Ingresa al Portal Empresarial con tu e.firma. Navega a Consultas → Servicio de Descarga de Avisos. Filtra por rango de fechas o tipo de aviso. Selecciona campos, orden y formato de salida. Descarga el archivo comprimido y guárdalo en tu repositorio interno.

Beneficios directos para el patrón

Trazabilidad total: controla histórico de avisos para auditorías internas.

controla histórico de avisos para auditorías internas. Reducción de errores: sincroniza datos con nómina y evita descuentos equivocadamente aplicados.

sincroniza datos con nómina y evita descuentos equivocadamente aplicados. Respuesta ágil a revisiones: atiende requerimientos del INFONAVIT sin buscar documentos dispersos.

atiende requerimientos del INFONAVIT sin buscar documentos dispersos. Personalización: ordena campos y renombra archivos según tu flujo operativo.

Documentación de apoyo

Para detalles técnicos, INFONAVIT publicó la Guía del Servicio de Descarga de Avisos, ubicada en Patrones → Trámites adicionales → Servicios de intercomunicación. Aprovechar esta funcionalidad contribuye a un control documental robusto, fortalece el cumplimiento patronal y libera tiempo valioso de los equipos de RH y contabilidad.