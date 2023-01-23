El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que a partir del 23 de enero de 2023 se encontrará disponible la nueva versión 3.6.3 del Sistema Único de Autodeterminación (SUA). De acuerdo ...

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que a partir del 23 de enero de 2023 se encontrará disponible la nueva versión 3.6.3 del Sistema Único de Autodeterminación (SUA). De acuerdo con el IMSS, en la nueva versión del SUA se consideran las reformas al artículo 168 de la Ley del Seguro Social vigentes a partir del 1 de enero de 2023. Además, aplican los ajustes al factor de Integración por reformas en la Ley Federal del Trabajo. El SUA es un programa informático para determinar importes y conceptos para el pago de las cuotas obrero-patronales por conceptos de IMSS, Retiro, Cesantía y Vejez e Infonavit.

¿Qué es el SUA?

Los patrones con cinco o más trabajadores están obligados a efectuar el entero de sus obligaciones por medio del SUA, y para los patrones de 1 a 4 trabajadores el uso del mismo es opcional. El SUA contempla la emisión de información de los siguientes conceptos:

Cuotas obrero patronales a las cuentas individuales de los trabajadores, por concepto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Cuotas obrero patronales a los demás ramos del seguro social (riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y bida y guarderías y prestaciones sociales).

Aportaciones patronales por concepto de vivienda, que son contabilizadas en las cuentas individuales de los trabajadores.

Amortización de créditos asignados a los trabajadores por el Infonavit.

Puedes ver más información acerca del SUA del IMSS aquí.