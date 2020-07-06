Hay que tomar en consideración que la prórroga en los pagos no es una quita de deuda, por lo que las mensualidades acumuladas deberán pagarse. Fernando Soto-Hay, director general de Tu Hipoteca Fácil, dijo en entrevista para Reforma, que los acreditados que soliciten un diferimiento de pagos de sus créditos hipotecarios a bancos comerciales o el Infonavit, deberán tener una serie de consideraciones en mente. En primer lugar, hay que decir que este mecanismo no implica una quita de deuda o descuento de la misma. Es decir, sólo se obtendrá una prórroga que permitirá a los deudores pagar los saldos en meses posteriores sin tener que pagar intereses moratorios. Soto-Hay explica que la deuda se capitaliza. Es decir, que después de vencido el plazo las mensualidades acumuladas deberán pagarse, de tal manera que aquellas que no pagaste durante ese periodo se sumarán al monto total de la deuda con sus respectivos intereses. “Esas mensualidades se van sumando mes con mes al capital que tenía y van generando intereses”, expresó. Es decir, si bien está la ventaja de que el impago no genera intereses moratorios, en algunos casos implica extender la vigencia del crédito. Las instituciones financieras implementaron algunas estrategias para que el pago acumulado no sea abrumador para el cliente. Por ejemplo, según explica a Reforma Paulina Prieto, directora ejecutiva de crédito hipotecario y automotriz, en Scotiabank “buscaron evitar que se eleve drásticamente el monto de pago al establecer un periodo de 36 mensualidades a partir del mes 12 que se pidió el diferimiento”. Es decir, que si el cliente pidió el diferimiento en abril del presente, los intereses que fueron diferidos se empezarán a cobrar hasta abril del 2021 en 36 mensualidades. “Con este proceso se garantiza el incremento progresivo de la mensualidad al cliente en estos 36 meses, para no generar una cuota abultada al final del plazo, ni el cúmulo de muchos meses al crédito”, explicó. Añadió que si se cuenta con un cofinanciamiento, es posible pedir apoyos distintos a cada institución financiera, como solicitar el seguro por desempleo al Infonavit y un diferimiento a las entidades bancarias. En este sentido en la situación de pérdida laboral, se podrá usar el saldo de la subcuenta de vivienda como garantía para pagar las siguientes mensualidades del crédito bancario. Además, si ya se saldó la deuda con el Infonavit, pero hay un crédito bancario vigente, las aportaciones patronales se destinarán a amortizar el crédito. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/cepal-aconseja-a-gobiernos-de-la-region-suspender-cobro-de-impuestos-y-servicios-basicos/

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