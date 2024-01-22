Según una encuesta del SAT, cumplir con la declaración y el pago de impuestos les cuesta entre mil y menos de 5 mil pesos La implementación de sistemas tecnológicos para el pago de impuestos ha contribuido a la reducción de los gastos de los contribuyentes, según revela una reciente encuesta realizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En el periodo de enero a septiembre del año pasado, el 18.7 por ciento de los entrevistados indicó que cumplir con la declaración y el pago de impuestos les costaba entre mil y menos de 5 mil pesos, marcando la mayor proporción en los últimos 14 años. Este dato contrasta con el 14 por ciento registrado en el mismo periodo de 2022. La encuesta también destacó que, a pesar de que más personas están gastando dentro de este rango, para muchos contribuyentes esto representa una reducción considerable en comparación con años anteriores. Por ejemplo, mientras que en el mismo periodo de 2022 el 8 por ciento afirmó haber pagado entre 10 mil y menos de 20 mil pesos, en el año pasado solo fue el 3 por ciento, según datos proporcionados por el fisco. Víctor Cámara, presidente de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), atribuye esta disminución de gastos a la implementación de plataformas tecnológicas. Cámara destacó que los contribuyentes ahora pueden cumplir con sus obligaciones de manera más fácil mediante el uso de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y la asesoría de un contador. La encuesta del SAT también reveló que, derivado de la tendencia de más personas físicas que afirman gastar entre mil y menos de 5 mil pesos, se ha reducido la proporción de aquellos que desembolsan cantidades mayores. Únicamente el 9 por ciento indicó haber gastado más de 5 mil pesos y menos de 10 mil pesos en trámites fiscales, señalando un cambio significativo en los patrones de gasto de los contribuyentes.