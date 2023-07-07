Las compañías subieron en promedio 28 por ciento sus costos administrativos durante el último año con la versión 4.0 del CFDI El "Estudio sobre Afectaciones a la Deducibilidad de las Empresas en México 2023" reveló que las empresas del país han experimentado un incremento promedio del 28 por ciento en sus costos administrativos durante el último año debido a los requisitos impuestos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la versión 4.0 de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) o factura electrónica. Según el análisis realizado por Box Factura, estas empresas han tenido que desembolsar un promedio de 48,240 pesos adicionales por cada 2,000 CFDI recibidos. La información recopilada en el estudio se basa en datos de más de 350 empresas, recolectados a principios de este año. Rafael Soto, director general del software, dijo a Reforma que el aumento en los costos se debe al mayor tiempo requerido para la gestión fiscal, que ha aumentado en un promedio del 43 por ciento debido a las nuevas regulaciones fiscales.

Empresas invirtieron tiempo y dinero

El estudio reveló que el 38 por ciento de las empresas se ha visto obligado a invertir recursos adicionales en personal para hacer frente a este aumento de tiempo. Además, el 29 por ciento de las empresas ha tenido que contratar o capacitar a personal especializado en temas fiscales para asegurar el cumplimiento de las regulaciones. Por otro lado, Soto señaló que los nuevos requisitos reducirán la capacidad de deducción de las empresas entre un 6 y un 11 por ciento, ya que se han observado errores en entre el 18 y el 25 por ciento de las facturas recibidas por las pymes en los últimos meses. Soto agregó que, además de revisar los aspectos previos, ahora se debe dedicar tiempo a verificar que el Código Postal sea exacto según el registro en el SAT y que el régimen fiscal coincida con el de la Cédula Fiscal. Expresó que los contadores de las empresas medianas o grandes suelen carecer de tiempo para realizar todas estas revisiones, por lo que se contrata a alguien más. Sin embargo, en organizaciones más pequeñas se pierde el costo de oportunidad, ya que se debe invertir tiempo en verificar el Código Postal, evitar duplicación de facturas y asegurarse de que el RFC esté correcto. Soto describió a Reforma que esta situación como un costo de oportunidad, ya que en lugar de enfocarse en el crecimiento y la generación de ventas, se debe destinar más tiempo a realizar estos análisis. Esto afecta especialmente a las pequeñas organizaciones, donde se pierde la oportunidad de dedicarse plenamente a las actividades principales del negocio. El Contribuyente

¿Qué cambios tiene la factura 4.0?

La versión 4.0 de la factura entró en vigor en enero de 2022. No obstante, el SAT estableció un periodo de convivencia entre la nueva versión y la 3.3. Fue hasta un año después, el 1 de enero de 2023, cuando la versión 4.0 se volvió completamente obligatoria. Entre los principales cambios que tiene la factura 4.0 está la inclusión de información, que antes no estaba considerada en los CFDI. Nuevos campos obligatorios: