Son muchas las personas que se preguntan si trabajan los bancos en Semana Santa o si tienen algún horario especial, a continuación se aclaran muchas dudas. Es importante prepararse para los días festivos y feriados, y por lo mismo, tener claridad de si trabajan los bancos en Semana Santa o no, en caso de tener que hacer algún trámite, depósito, retiro o pago en una sucursal bancaria.

¿Cuándo es Semana Santa?

Las fechas en que se conmemora la Semana Santa cambian cada año y esto es debido a que se establece como la semana que inicia después de la primera luna llena del equinoccio de marzo. Generalmente, se calcula utilizando la luna llena astronómica, pudiendo ocurrir entre los días 22 de marzo y el 25 de abril. En 2024, la Semana Santa tendrá lugar desde el domingo 24 de marzo hasta el domingo 31 de marzo, siendo 8 días conmemorativos de gran importancia:

24 de marzo: Domingo de Ramos (Inicio de la Semana Santa)

25 de marzo: Lunes Santo

26 de marzo: Martes Santo

27 de marzo: Miércoles Santo

28 de marzo: Jueves Santo

29 de marzo: Viernes Santo

30 de marzo: Sábado Santo

31 de marzo: Domingo de Resurrección (Término de la Semana Santa)

¿Son feriados los días de Semana Santa?

En ocasiones hay confusión sobre si los días de Semana Santa son feriados oficiales o no, y aparece la inquietud de si mañana abren los bancos. La respuesta es que no son días de descanso obligatorios, pero durante esas fechas hay organizaciones, empresas y entidades, que como forma de apoyo y respeto religioso, detienen sus actividades o tienen horarios especiales durante el Jueves y/o Viernes Santo. También ocurre que las fechas de Semana Santa muchas veces coinciden con las vacaciones determinadas por la SEP (Secretaría de Educación Pública) en su calendario escolar. Por ejemplo, este año se determinó un periodo vacacional que va desde el 24 de marzo y hasta el 5 de abril, Debido a lo anterior, una gran cantidad de familias aprovechan los días de Semana Santa para descansar y salir de viaje, y por lo mismo, hay una gran cantidad de trabajadores que solicitan días de vacaciones en esas fechas.

¿Trabajan los bancos en Semana Santa?

Las entidades financieras harán un alto en sus labores durante el Jueves Santo (28 de marzo de 2024) y Viernes Santo (29 de marzo de 2024). Si bien los días de Semana Santa no son feriados oficiales, los bancos no funcionarán durante esos días, aunque pueden haber excepciones, por lo que se recomienda verificar fechas de cierre y horarios específicos de un determinado banco o sucursal bancaria. Se debe tener presente que los cajeros automáticos estarán funcionando de manera normal. En caso de tener que utilizarlos, es ideal hacerlo con anticipación, ya que por ser fechas especiales, es probable que muchas personas quieran hacer retiros y quizás existan largas filas o incluso que el cajero se quede sin efectivo disponible. Además, es muy probable que una gran cantidad de comercios, tiendas, restaurantes y lugares en que se deba pagar algo, cuenten con terminales que permitan el uso de tarjetas de crédito y de débito. Por último, se debe recordar que la banca en línea se mantiene funcionando de manera normal, por lo que en caso de tener que hacer una transferencia en línea o ciertos tipos de pago, es algo posible de hacer. Cada vez falta menos para Semana Santa, y con todo lo revisado, ya queda mucha más claridad para saber si mañana abren los bancos al pensar en los diferentes festivos, y así tomar todas las medidas para prepararse adecuadamente durante esos días.