El programa tiene como objetivo establecer las estrategias ara la realización de inspecciones del trabajo en las materias del ámbito federal La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recientemente publicó el “Programa de inspección 2022”, emitido por la Unidad de Trabajo Digno, de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, este programa tiene como objetivo establecer las estrategias y líneas de acción para la realización de inspecciones del trabajo en las materias del ámbito federal.

Estrategias y sus líneas de acción

El artículo indica que para esto, la STPS presentó las siguientes estrategias y sus líneas de acción.

Estrategia 1. Modernizar el marco normativo de la Inspección Federal del Trabajo, así como sus herramientas tecnológicas.

Línea de acción 1. Actualizar ordenamientos jurídicos para dar mayor claridad y certeza jurídica a las actuaciones de inspección. Dotar de mayores atribuciones a los inspectores y endurecer las sanciones cometidas por los servidores públicos, buscando dar transparencia a la aplicación de la normatividad e inhibir posibles actos de corrupción, así como atender las nuevas disposiciones normativas en materia laboral. Línea de acción 2. Modernizar el Sistema Informático de Apoyo al Proceso Inspectivo (SIAPI) para facilitar su uso, eficientando las funciones de vigilancia de la normatividad laboral y llevar un mejor control del ejercicio de la inspección. Asimismo, la Unidad de Trabajo Digno a través de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo diseñó el Sistema Integral para la Atención de Quejas, Denuncias, Accidentes y Siniestros (SIQADE), para la atención y seguimiento de quejas. Línea de acción 3. Contar con un directorio nacional de empresas actualizado, utilizando diversas fuentes de información entre las áreas que integran la Secretaría e instituciones gubernamentales.

Estrategia 2. Llevar a cabo inspecciones laborales en sectores productivos específicos, con un enfoque focalizado y especializado, principalmente en centros de trabajo con actividades de alto riesgo y donde existan vulnerabilidad de derechos laborales.

Línea de acción 1. Priorizar la realización de inspecciones en sectores productivos específicos, en los cuales se realicen actividades de alto riesgo o exista vulnerabilidad de derechos laborales. Línea de acción 2. Vigilancia al cumplimiento de las obligaciones laborales con naturaleza económica como el salario, aguinaldo y reparto de utilidades. Línea de acción 3. Continuar con la verificación de los procedimientos de legitimación de contratos colectivos del trabajo en las organizaciones sindicales a petición del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Estrategia 3. Establecer criterios estandarizados en las actuaciones de los inspectores federales del trabajo, que permitan hacer eficiente el desahogo de las inspecciones en la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo y las oficinas de Representación Federal del Trabajo y ofrecer seguridad jurídica dentro del Marco Legal.

Línea de acción 1. Continuar con la implementación de criterios de actuación estandarizados en las inspecciones laborales, con la finalidad realizar la vigilancia de la normatividad laboral de manera sistemática, mejorando el desarrollo de las diligencias administrativas, incluyendo las que se realicen con autoridades laborales locales. Línea de acción 2. Reducir los tiempos administrativos en torno al desahogo, motivación y resultados de las inspecciones, así como unificar el criterio para la aplicación de sanciones durante el proceso, evitando caducidades y logrando una mejor eficiencia en el proceso administrativo.

Estrategia 4. Supervisar y dar seguimiento a los procesos de inspección implementados por las Oficinas de Representación Federal del Trabajo y sus Unidades Subalternas, así como a la actuación de los Inspectores Federales del Trabajo en el desarrollo de sus funciones, las cuales deberán estar apegadas a la normatividad aplicable, de conformidad con las obligaciones, facultades y responsabilidades de los servidores públicos.

Línea de acción 1. Establecer un programa de supervisión que fortalezca el desempeño de los servidores públicos vinculados en el proceso de inspección. Línea de acción 2. Administrar y dar seguimiento a la atención de las quejas y denuncias ciudadanas respecto del incumplimiento a la normatividad laboral o de la actuación inspectiva, a través del SIQADE, a fin de tener el control de las quejas y denuncias recibidas en las Oficinas de Representación Federal del Trabajo o en las Unidades Administrativas adscritas a la Unidad de Trabajo Digno. Línea de acción 3. Realizar visitas de supervisión de tipo presencial o documental.

Estrategia 5. Vigilancia al cumplimiento de la normatividad relativa al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE).

Línea de acción 1. Análisis permanente y cruce de la información contenida en el REPSE, para establecer ciertos indicadores con los que se identifican posibles casos de riesgo y con ello se focaliza la programación de las acciones de verificación, por lo que las acciones de verificación serán enfocadas a los sectores previamente identificados. Línea de acción 2. Inspeccionar sectores que, dada la naturaleza de las actividades que se realizan, existe un potencial riesgo de que se sigan utilizando de subcontratación de personal. Línea de acción 3. Realizar cruces de información relacionada con migración de personal, bajas masivas y datos aportados por las personas físicas o morales en el REPSE con el objetivo de determinar la prioridad de atención. Línea de acción 4. Mantener un constante intercambio de información con las autoridades fiscales y de seguridad social a efecto de identificar empresas que incumplan las nuevas disposiciones en materia de subcontratación y se desarrollarán acciones de vigilancia y fiscalización de manera conjunta con el objetivo de inhibir y en su caso sancionar a todas aquellas empresas que se encuentren actuando fuera del marco normativo.

Estrategia 6. impulsar y fortalecer el trabajo digno en los centros de trabajo promoviendo los beneficios de los mecanismos alternos a la inspección y de cumplimiento voluntario, con el uso de las tecnologías a fin de ampliar la cobertura de centro de trabajo verificados, así como dar a conocer otras acciones que fortalezcan las condiciones de las personas trabajadoras en situaciones de vulnerabilidad en el país.

Línea de acción 1. Iniciar la operación del sistema de acreditación de buenas prácticas laborales y trabajo digno, con el objeto de impulsar y fortalecer los centros de trabajo que provean de condiciones de trabajo digno a las personas trabajadoras, promover la incorporación a los Programas de Verificación Laboral Voluntaria y al de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Línea de acción 2. Participar en las sesiones de Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en sus grupos de trabajo, a fin de apoyar en actualizar y modernizar el marco normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo, mediante el cumplimiento del programa de trabajo 2022 de dicho Comité Consultivo que Preside el Director General de Previsión Social contempladas para el 2022.

Estrategia 7. Impartir capacitación especializada a los servidores públicos vinculados al proceso de inspección laboral, con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de la actuación de la inspección federal del trabajo.

Línea de acción 1. Capacitar de forma permanente y obligatoria al personal inmerso en el proceso de Inspección con base en el Programa de Capacitación anual, con la finalidad de contar con un capital humano competitivo y profesional. Línea de acción 2. Promover el intercambio de conocimiento y capacitación con instituciones de educación superior y con instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, para intercambio de experiencias, capacitación y buenas prácticas en las diferentes áreas y materias referentes a la inspección. Puedes descargar el documento que publicó la STPS aquí / Fecha de publicación: 13 de junio de 2022.