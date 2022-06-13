El miedo de las empresas de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores inhibe el crecimiento del mercado bursátil en el país, afirman especialistas. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) afirmó que las empresas tienen miedo de cotizar, pues al tener que hacer pública su información financiera, temen ser sujetos de procesos de fiscalización. José-Oriol Bosch, director general de la BMV, señaló en entrevista que las emisoras listadas en el principal índice bursátil, el S&P/BMV IPC, cotizan dos veces por debajo del precio valor en libros. Asimismo, apuntó que la Bolsa ha resistido la volatilidad actual del mercado, derivada de las presiones inflacionarias y altas tasas de interés, debido a que las acciones están “muy baratas”, por lo que lucen atractivas. “La BMV ha aguantado porque en términos de múltiplo es atractiva. Dentro del IPC el precio valor en libros de las emisoras listadas, redondeando, está a dos veces; si lo vemos a nivel precio utilidad, que es otro de los indicadores principales, también, está 15 veces y si vemos el valor de la empresa sobre el EBITDA está a siete veces”, explicó. Además, comento que esto inhibe el crecimiento del mercado bursátil en el país. “Son temas que llevan mucho tiempo, algunos por ejemplo son de transparencia y en ellos podemos hablar, incluso, de miedos fiscales de algunas empresas de ser públicas, transparentes, de dar a conocer toda la información financiera de sus negocios”, dijo durante su participación en el décimo primer Foro de Emisoras, que se realiza en la Riviera Maya.

Empresas buscan deslistar acciones

De acuerdo con Forbes, en los último años, más de una empresa ha anunciado sus intenciones de deslistar sus acciones del mercado bursátil. Para el presidente de la BMV, Marcos Martínez Gavica, esta salida de compañías si bien es un fenómeno que no les gusta, tampoco les espanta, pues vendrán tiempos mejores para los precios, lo que desaparecerán los ánimos de deslistes. En entrevista con el medio, el directivo dijo que no pasan por el mejor momento, debido que a pesar de que el año pasado elÍndice de Precios y Cotizaciones (IPC) tuvo un crecimiento de alrededor del 20%, todavía el valor de los títulos de las emisoras están baratos respecto a cómo se cotizan ese tipo de empresas en otros mercados. La BMV registró al cierre de la jornada del miércoles pasado una caída del 0.64 por ciento en su principal indicador, para terminar en 49 mil 819.3 unidades, en una sesión en el que el mercado de capitales mostró pérdidas generalizadas. Alfredo Sandoval, analista de Banco BASE, explicó a Milenio que "las pérdidas se dieron ante las crecientes preocupaciones por la inflación a nivel global, en parte impulsadas por el aumento en el precio del petróleo". En México, indicó que el IPC, principal indicador de la BMV, "cerró con un retroceso, siendo la séptima sesión que el índice cae en las últimas ocho jornadas". El especialista precisó que el IPC registra una caída de 12.7 por ciento respecto de su máximo histórico de 57 mil 64.16 puntos alcanzado el 1 de abril de este año. “Si nosotros miramos la valuación del IPC en términos de dólares, no de pesos, el máximo que tuvimos fue en 2013, el IPC estaba en alrededor de 40,000 puntos con un tipo de cambio a 12 pesos, hoy estamos a 50,000 puntos con un tipo de cambio de 20 pesos, lo que hace que estemos 25%, en términos de dólares, a bajo de los niveles máximos que habíamos tenido hace 9 años y eso definitivamente ha sido freno para que tengamos nuevas colocaciones”, explicó Bosch. Según reporta Milenio, el director general de Grupo BMV señaló que también hay otros temas que frenan la llegada de nuevas empresas a la Bolsa, entre ellos, la transparencia y los miedos fiscales de algunas empresas a ser públicas y transparentar su información financiera, y la falta de gobierno corporativo dentro de las compañías.