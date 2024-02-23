El Complemento Carta Porte es el documento que respalda el traslado de bienes y/o mercancías en territorio nacional Janett Aguilar, asociada de Crowe México, firma de contabilidad y asesoría empresarial, señaló que incluso si el Complemento Carta Porte es emitido con errores, los contribuyentes pueden deducir impuestos generados por la operación que respaldan. Durante su participación en el Sexto Congreso Nacional de Reformas y Cumplimiento 2024, realizado por Thomson Reuters, la especialista señaló que esta situación ha generado dudas entre los contribuyentes, ya que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no lo aclaraba en sus reglas. El Complemento Carta Porte es el documento que respalda el traslado de bienes y/o mercancías en territorio nacional en los diferentes modos de transporte, terrestre, aéreo y marítimo. Aguilar describió que las fallas más comunes son clave errónea del producto trasladado, el incorrecto llenado de cada campo, fechas y horarios de salida incorrectos. En este sentido, sostuvo que para la deducción el SAT verificará que todos los Complementos Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitidos cuenten con Carta Porte cuando amparen operaciones donde hubo un flete. "Si tengo un CFDI de tipo ingreso de alguno de mis transportistas, la autoridad me va a pedir que tenga una Carta Porte", explicó.