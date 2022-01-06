La Prodecon apoyó a una contribuyente a reactivar su CSD al desvirtuar la causa que motivó el bloqueo. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente apoyó a una persona m...

La Prodecon apoyó a una contribuyente a reactivar su CSD al desvirtuar la causa que motivó el bloqueo. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente apoyó a una persona moral que fue notificada sobre la restricción temporal de su Certificado de Sello Digital (CSD). De acuerdo con la Prodecon, la contribuyente solicitó el servicio de queja una vez que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le notificó un oficio en el que le informó sobre la restricción temporal de su CSD, ya que se encontraba omisa en la presentación de diversas declaraciones relativas a los ejercicios fiscales 2017 y 2021.

La autoridad fiscal negó la solicitud de aclaración

En este contexto, la contribuyente presentó una aclaración solicitando que se levantara la referida restricción considerando que ya había cumplido con las obligaciones en las que se encontraba omisa, sin que la autoridad hubiera atendido su petición. Sin embargo, el SAT manifestó en su informe que ya había dado respuesta a la aclaración presentada por la quejosa, precisando que continuaría restringido el uso de su CSD hasta que se analizara la información y documentación aportada por la contribuyente.

El SAT reactivó el CSD de la contribuyente

En virtud de lo anterior, la Prodecon requirió nuevamente a la autoridad fiscal para que habilitará el uso del CSD de la contribuyente, considerando que en términos de lo dispuesto en el artículo 17-H Bis, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación (CFF), debió hacerlo al día siguiente de la presentación de la aclaración. Al respecto, el SAT informó que la promovente había logrado desvirtuar la causal de restricción de la citada herramienta, por lo que le permitió hacer uso de su CSD. Puedes ver la información que publicó la Prodeconaquí / Fecha de publicación: 17 de diciembre de 2021.

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