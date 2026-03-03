SAT lanza simulador Declaración Anual 2025: anticipa saldo a favor, revisa comprobantes

El SAT lanzó el simulador de Declaración Anual 2025 para personas físicas. Es una herramienta previa que permite revisar toda la información que aparecerá en tu declaración antes de presentarla oficialmente en abril de 2026.

El simulador no es la declaración final. Es una versión de prueba donde puedes identificar errores, verificar datos precargados y familiarizarte con el sistema oficial. Detectar inconsistencias ahora es mucho más fácil que enfrentar problemas después de presentar.

¿Qué es el simulador de Declaración Anual?

El simulador es una plataforma digital del SAT que muestra exactamente cómo se verá tu declaración anual antes de enviarla. Funciona como una vista previa interactiva.

No permite presentar la declaración, pero sí permite revisar todo lo que el SAT tiene registrado sobre ti: ingresos, retenciones, deducciones y comprobantes.

El objetivo es que llegues preparado al periodo oficial (abril de 2026) con toda la información validada y sin sorpresas.

¿Qué puedes revisar en el simulador?

Ingresos registrados: El simulador muestra todos los ingresos que el SAT tiene precargados. Esto incluye sueldos y salarios de tu empleador, honorarios por servicios profesionales, ingresos por arrendamiento de propiedades, actividades empresariales o ganancias del régimen simplificado.

Retenciones de terceros: Puedes verificar cuánto impuesto te retuvieron tus clientes, tu empleador o cualquier tercero durante el año. El SAT ya tiene estos datos reportados.

Deducciones personales: Aparecen todas las deducciones que registraste mediante facturas electrónicas (CFDI). Esto incluye gastos médicos, colegiaturas, intereses hipotecarios, primas de seguros y otros gastos autorizados.

Inconsistencias: El simulador te permite identificar errores como ingresos omitidos, deducciones faltantes, comprobantes mal emitidos o discrepancias entre lo que tú reportaste y lo que terceros reportaron al SAT.

¿Cómo funciona la información precargada?

El SAT no espera a que presentes tu declaración para recopilar información. Durante todo el año, recibe datos de múltiples fuentes:

Nómina: Tu empleador reporta automáticamente tu salario mensual, retenciones y prestaciones al SAT. Esta información ya está en el sistema.

Honorarios: Si recibiste pagos por servicios profesionales, los clientes reportan esos montos al SAT mediante CFDI. Ya están registrados.

Deducciones: Cuando emites un CFDI de gasto personal (médico, colegiatura, hipotecario), queda registrado automáticamente en tu perfil fiscal.

Retenciones de terceros: Bancos, clientes y empleadores reportan las retenciones que te hicieron. El SAT las tiene disponibles.

El resultado es que el simulador muestra una declaración casi completa, precargada automáticamente. Tu trabajo es verificar que todo sea correcto.

¿Cuándo debo usar el simulador?

El simulador se libera semanas antes del plazo oficial de abril de 2026. Esto no es casualidad. El SAT quiere que todos revisen sus datos con anticipación.

Deberías usarlo tan pronto como esté disponible. No esperes hasta marzo de 2026. Cuanto antes revises, más tiempo tienes para corregir inconsistencias.

¿Qué errores comunes puedo detectar?

Ingresos que no aparecen: Tal vez recibiste pagos en efectivo o tienes clientes que no reportaron al SAT. El simulador no los mostraría, pero tú necesitas declararlos.

Deducciones faltantes: Si emitiste facturas de gastos personales pero no aparecen en el simulador, significa que no fueron registradas correctamente. Necesitas verificar con el proveedor.

RFC incorrecto: El SAT relaciona datos con tu RFC. Si algún cliente o proveedor usó un RFC incorrecto, la información no coincidirá.

Montos diferentes: Tu contador registró un monto, pero el tercero reportó otro al SAT. El simulador mostrará la discrepancia.

Comprobantes duplicados o inválidos: Si una factura fue cancelada después de reportarla, o si tiene errores de validez, el simulador podría señalarlo.

¿Qué necesito para acceder al simulador?

Para acceder al simulador del SAT necesitas:

RFC vigente: Tu Registro Federal de Contribuyentes debe estar activo en el SAT

Tu Registro Federal de Contribuyentes debe estar activo en el SAT Contraseña o e.firma: Puedes entrar con tu contraseña del SAT o con tu certificado digital (e.firma)

Puedes entrar con tu contraseña del SAT o con tu certificado digital (e.firma) Acceso al portal del SAT: El simulador está disponible en www.sat.gob.mx

Si no recuerdas tu contraseña, puedes recuperarla en el portal. Si necesitas e.firma, el SAT ofrece opciones para obtenerla.

¿Qué debo hacer si encuentro errores?

Si el simulador muestra errores, no esperes a abril. Actúa inmediatamente:

Errores de terceros: Si tu empleador reportó un monto incorrecto, contacta a recursos humanos para que corrija la información ante el SAT.

Deducciones faltantes: Si esperabas ver una deducción pero no aparece, verifica con el proveedor que emitió el CFDI. La factura podría estar mal validada.

Ingresos no reportados: Si no aparecen ingresos que recibiste, prepárate para declararlos manualmente cuando llegue el plazo oficial. Tendrás que justificar por qué no fueron reportados.

Discrepancias grandes: Si hay diferencias significativas entre lo que tú crees que debería aparecer y lo que muestra el simulador, consulta con tu contador para analizar la discrepancia.

¿Cuál es el plazo oficial para presentar la declaración?

La Declaración Anual 2025 vence en abril de 2026. Las fechas exactas dependen del tipo de contribuyente:

Personas físicas con ingresos por salario o arrendamiento: generalmente hasta el 30 de abril

Personas físicas con actividades empresariales: hasta el 30 de abril

Fechas pueden variar según situación específica

El SAT publica el calendario exacto antes de que inicie el plazo. El simulador se libera semanas antes para que estés preparado.

¿Qué información necesito tener lista?

Comprobantes de ingresos: CFDI de honorarios, recibos de nómina, estado de cuenta bancario si tuviste ingresos en efectivo.

Facturas de deducciones: CFDI de gastos médicos, colegiaturas, intereses hipotecarios, primas de seguros. Necesitas tener los comprobantes a la mano para validar que aparezcan correctamente.

Estado de cuenta bancario: Útil para verificar que los ingresos reportados coincidan con lo que realmente recibiste.

Información de retenciones: Si trabajaste con múltiples clientes, asegúrate de que todos tus ingresos fueron reportados.

¿Qué pasa después de revisar el simulador?

Una vez que usaste el simulador y verificaste que todo es correcto, tienes dos opciones:

Opción 1: Todo está bien - Cuando llegue el plazo oficial de abril de 2026, accedes con tu e.firma o contraseña y presentas la declaración. El SAT ya tiene toda la información, así que es un proceso rápido.

Opción 2: Encontraste errores - Tienes tiempo para contactar a terceros, corregir comprobantes o preparar documentación adicional. Cuando llegue abril, tu declaración estará lista sin sorpresas.

¿El simulador sustituye la presentación oficial?

No. El simulador es solo una herramienta de revisión. Debes presentar la declaración oficial en abril de 2026 con tu e.firma o contraseña.

El simulador no suma ni resta responsabilidades. Solo te da visibilidad sobre qué tiene el SAT registrado sobre ti.

¿Cuál es el beneficio real de usar el simulador?

Anticipa saldo a favor o a pagar: Puedes calcular si tendrás devolución o si deberás pagar impuestos. Eso te permite planificar financieramente.

Evita errores costosos: Detectar inconsistencias antes de presentar es mucho mejor que enfrentar una auditoría después.

Reduce estrés: Sabes exactamente qué esperar cuando llegue el plazo oficial. No hay sorpresas.

Permite correcciones: Si encuentras algo mal, aún tienes tiempo para corregirlo en los comprobantes originales.

Medida preventiva: En un entorno donde el SAT es cada vez más digital y automático, revisar tus datos no es opcional. Es protección contra auditorías futuras.

¿Dónde accedo al simulador?

El simulador de Declaración Anual está disponible en el portal oficial del SAT. Accede a:

www.sat.gob.mx/portal/public/tramites-y-servicios

Desde ahí, busca "Simulador de Declaración Anual" o "Declaración Anual Personas Físicas". Necesitarás tu RFC y contraseña o e.firma para entrar.

Si es la primera vez que usas el portal, sigue los pasos para registrarte o recuperar tu contraseña. El proceso toma unos minutos.

El simulador está diseñado para hacerte la vida más fácil. No es solo una herramienta, es una línea de defensa contra errores. Usarlo ahora significa llegar preparado en abril de 2026 sin sorpresas, con toda tu información validada y con tranquilidad de que todo está en orden.