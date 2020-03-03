Obtén los beneficios del seguro de salud para la familia del IMSS pagando una cuota anual.

Obtén los beneficios del seguro de salud para la familia del IMSS pagando una cuota anual.

Si no cuentas con seguridad social de ninguna institución pública puedes afiliarte a ti y a tu familia al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) mediante el seguro de salud para la familia, que te permitirá atenderte en cualquier unidad médica del IMSS por una cuota anual. Este seguro se contrata de manera voluntaria. A través de la celebración de un convenio con el IMSS, el asegurado y su núcleo familiar pueden quedar amparados, siempre que se cubra una cuota anual que da derecho a la cobertura de servicios médicos. La cuota se cobra por cada miembro del núcleo familiar que se incorpore al seguro. El seguro cubre asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y de maternidad. En el caso de maternidad, se otorga atención durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio. La cobertura inicia el primer día del mes inmediatamente posterior al de la contratación. Para adquirir el seguro de salud para la familia del IMSS, puedes hacer el trámite de las siguientes maneras:

En línea: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-ciudadano-web-externo/home

Presencial: En la subdelegación que te corresponda, de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.

¿Cuáles son las cuotas anuales del seguro de salud para la familia del IMSS?

La cuota es anual anticipada y se determina de acuerdo con el rango de edad al que pertenezca cada miembro del grupo asegurado y se actualiza en febrero de cada año

Rango de edad Cuota Anual 0-19 $ 4,650 20-29 $ 5,500 30-39 $ 5,850 40-49 $ 8,100 50-59 $ 8,450 60-69 $ 12,250 70-79 $ 12,700 80 y más $ 12,750

Con información del IMSS.

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