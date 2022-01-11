La autoridad mandará el mensaje para que los contribuyentes mantengan actualizados sus medios de contacto registrados en el Buzón Tributario La notificación anual es una de las nuevas medidas que se incluyeron en la Miscelánea Fiscal 2022 respecto a la forma en que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se comunica con los contribuyentes. El fisco hará llegar cada año un anuncio por medios digitales a los contribuyentes para verificar los canales de comunicación, como la dirección de correo electrónico y un número telefónico, que hayan dado de alta en el Buzón Tributario. El aviso electrónico está establecido en el artículo 17-K, del Código Fiscal de la Federación (CFF). La idea es cumplir con la obligatoriedad de mantener al día la información de contacto de las personas que pagan impuestos, así como ser localizable para las autoridades fiscales. La información, ya sea verificada o actualizada por las personas que tributan como parte de sus obligaciones fiscales, será actualizada de inmediato. Y en caso de que no sea posible contactar con el contribuyente, el SAT hará llegar el mensaje al Buzón Tributario. Según el CFF, las notificaciones de los actos administrativos se harán “por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación". No solo se obliga a los contribuyentes a proporcionar una vez una vía de contacto con la autoridad fiscal, sino tener actualizados sus datos para una eficiente comunicación, por lo cual esta medida es un mecanismo para la verificación del cumplimiento de la orden.

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