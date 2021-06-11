El corporativo de hotelería más grande de México deberá pagar 222 millones de pesos al SAT. Esta semana, Grupo Posadas dio a conocer que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le determinó un crédito fiscal por 222 millones de pesos por el ejercicio fiscal de 2006. Grupo Posadas es la empresa de hoteles más grandes de México. Cuenta con más de 180 hoteles de diversas marcas como Fiesta Americana, Fiesta Inn y Live Aqua; en total, cuenta con más de 27 mil habitaciones. De acuerdo con Milenio, la empresa reveló que entre 2007 y 2013, llegó a un acuerdo con el SAT para pagar un crédito fiscal de 2,450 millones de pesos hasta 2023. Según el mismo medio, Grupo Posadas sacó un préstamo por 450 millones de pesos recientemente para pagar parte del adeudo al SAT y para mantener liquidez frente a la pandemia. Según La Silla Rota, entre 2007 y 2015, el SAT le condonó impuestos a la empresa por 765 millones de pesos. Sin embargo, la empresa interpuso un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Ahí se determinó que una nulidad parcial, por lo que el crédito fiscal quedó en 222 millones de pesos. Por último, hay que tomar en cuenta el mal estado financiero de la empresa. En el primer trimestre de 2021, según Milenio, la empresa tuvo pérdidas por 661 millones de pesos. En el mismo periodo de 2020, las pérdidas fueron de 1,650 millones de pesos. Con información de Milenio y La Silla Rota https://www.milenio.com/negocios/sat-determina-credito-fiscal-grupo-posadas https://lasillarota.com/dinero/evasion-fiscal-desde-artistas-hasta-politicos-todos-se-cuadran-con-el-sat/523989

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