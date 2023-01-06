Los abogados laborales han formado dos grupos de opiniones sobre la implementación de la reforma Desde el 1 de enero de 2023, los trabajadores del sector privado, sin importar su antigüedad, fueron beneficiados por la reforma de “vacaciones dignas”, aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión. Se trata de una reforma con la que se incrementó de 6 a 12 el número de días de vacaciones en México, desde su primer año laborado. Sin embargo, otorgar más días de vacaciones está generando confusión en diferentes empresas. La principal duda es la siguiente: ¿El aumento de vacaciones podría aplicar de manera retroactiva? Álvaro García Parga, vicepresidente de Recursos Humanos de Grupo Prodensa, firma asesora de compañías, dijo al diario Reforma que los mismos abogados laborales han formado dos grupos de opiniones sobre la implementación de la reforma.

Postura 1: Las vacaciones en 2023 deben calcularse de manera proporcional

"Por un lado, hay un segmento de abogados quienes dan una interpretación en un sentido muy técnico: hablan que la ley y cualquier nueva ley no puede ser retroactiva, por lo que las vacaciones a las que un trabajador tendrá derecho en el 2023 no deberían considerar todos los días que marca la nueva ley. "Es decir, que las empresas únicamente otorguen la parte proporcional a lo que se labore en este año con la nueva tabla y que la proporción de días que laboraron el año pasado se calcule con la tabla que hasta el año pasado estuvo vigente".

Postura 2: En las vacaciones de 2023 se deben otorgar los días que establece la nueva ley

Por otro lado, anotó, hay un grupo de abogados que recomiendan mejor no meterse en el tema de la proporción, sino a la totalidad de días (que marca la nueva tabla) para este año, independientemente de la fecha en que cumpla su antigüedad. García Parga señaló que, por ejemplo, hay empresas que están concediendo 12 días de vacaciones sólo a los empleados que en los primeros días del 2023 cumplieron un año de relación laboral, mientras otras que ya muestran en su intranet los 12 días para toda la gente, incluyendo la que aún no cumple el año.