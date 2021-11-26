El programa de Vila Firtual podría ayudar a combatir la escasez y la venta ilegal de citas del SAT. En septiembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a disposición de los contribuy...

El programa de Vila Firtual podría ayudar a combatir la escasez y la venta ilegal de citas del SAT. En septiembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a disposición de los contribuyentes el nuevo aplicativo CitaSAT .

Se trata de una herramienta para poder reservar, consultar y cancelar una cita en cualquier módulo o administración desconcentrada del SAT, sin la necesidad de recurrir a intermediarios o terceros.

En este contexto, en el aplicativo CitaSAT, la autoridad fiscal recientemente habilitó una nueva alternativa para la obtención de citas denominada Fila Virtual.

La finalidad de la nueva opción es recibir una cita automáticamente, en el momento en que exista disponibilidad.

De acuerdo con el SAT, los contribuyentes que no encuentren un espacio disponible en el servicio y localidad de su preferencia, podrán ingresar a la ventana de Fila Virtual, se les dará un turno, y una vez que haya disponibilidad se les otorgará una cita, la cual deberá aceptar o rechazar dentro de las 24 horas siguientes.

Los pasos para obtener una cita en el momento que exista disponibilidad, a través de Fila Virtual, son los siguientes:

Ingresa a https://citas.sat.gob.mx/ . Selecciona la opción “Registrar cita”. Selecciona el supuesto correcto entre los mostrados en pantalla. Captura tus datos personales. Acepta los “Términos y condiciones” y el “Aviso de privacidad”. Captura el captcha. Selecciona un servicio y una localidad. Si no hay citas disponibles para el sistema se habilitará automáticamente una ventana para unirse a la Fila Virtual. Confirma el token que se enviará a tu correo. Recibirás un correo con la confirmación de tu turno. Cuando exista disponibilidad, el SAT te notificará al correo electrónico registrado. Para aceptar tu cita, ingresa a https://citas.sat.gob.mx/ en la opción “Consulta / gestionar cita” dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de disponibilidad.

Citas eficientes

Por ahora, los especialistas han apoyado la medida del SAT. En entrevista para Reforma, Guillermo Mendieta, vocero de la comisión técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), dijo que la fila virtual combatirá la venta ilegal de citas y ayudará a hacer del proceso algo más eficiente.

Por otro lado, Mario Barrera, abogado fiscalista socio de Holland & Knight, dijo que ayudará a los contribuyentes y al SAT al reducir los trámites presenciales. Sin embargo, todavía hay que esperar a ver cómo se desarrolla el programa cuando más contribuyentes empiecen a utilizarlo.

Podría ayudar con la escasez

Por otro lado, la fila virtual del SAT podría ayudar a reducir la escasez de citas. De acuerdo con Expansión, contadores públicos esperan que diversos cambios fiscales adoptados este año provoquen escasez en 2022.

En la Miscelánea Fiscal se incluyó una modificación para que el próximo año los fedatarios públicos ya no puedan inscribir contribuyentes al RFC por medios electrónicos.

El segundo cambio importante tiene que ver con la inscripción obligatoria al RFC para mayores de edad. A partir del 1 de enero de 2022, será obligatorio que los jóvenes de 18 años se den de alta al RFC, aunque no perciban ingresos o realicen alguna actividad económica, pero no estarán obligados a presentar declaraciones anuales o pagar contribuciones. De acuerdo con representantes del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana (CNCPM) y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), la combinación de estos factores llevará a la escasez de citas. Con información de Reforma y Expansión https://expansion.mx/economia/2021/11/18/se-preve-sat-sin-citas-2022 https://www.reforma.com/aprovecha-la-fila-virtual-del-sat-y-saca-una-cita/gr/ar2303474

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