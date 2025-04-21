Estudia Negocios Internacionales para crear startups globales
¿Tienes una idea de emprendimiento y te gustaría llevarla a nivel global? Descubre cómo la carrera de Negocios Internacionales puede ayudarte a lograr tu objetivo.
El proceso legislativo terminó y la reforma solo espera su publicación en el DOF. Las empresas fuera de la excepción deben ajustar sus pagos provisionales desde enero.
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El proceso legislativo terminó y la reforma solo espera su publicación en el DOF. Las empresas fuera de la excepción deben ajustar sus pagos provisionales desde enero.
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